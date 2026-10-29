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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23827459 www.24chasa.bg

След посредничеството на Мелания Тръмп Украйна и Русия започват хуманитарна мисия в окупирания град Олешки

Александър Трайков
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Дмитро Лубинец КАДЪР: Инстаграм/dmytro_lubinets

Украинска делегация, водена от омбудсмана Дмитро Лубинец, пристигна на беларуския граничен пункт „Нова Гута" за участие в специална хуманитарна мисия в град Олешки, съобщава агенция БелТА.

Олешки се намира на левия бряг на река Днепър, само на пет километра от Херсон. Поради непосредствената му близост до фронтовата линия, районът отдавна е подложен на интензивен обстрел. За да бъде възможна акцията, Москва и Киев договориха локално прекратяване на огъня – споразумение, постигнато с посредничеството на САЩ и с ключовото лично участие на американската първа дама Мелания Тръмп.

В операцията участват и руски представители, които вече кацнаха на летището в Гомел - основният логистичен пункт за мисията.

Минск осигурява терена и действа като гарант на процеса. Граничният пункт "Нова Гута" и преди е използван за подобни инициативи, включително за размяна на пленници, предаване на тела на загинали войници и събиране на разделени от войната семейства, пише БТА.

Дмитро Лубинец КАДЪР: Инстаграм/dmytro_lubinets

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