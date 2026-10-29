Иран обяви, че е свалил пореден американски дрон в Ормузкия проток

Иран обяви, че е свалил нов американски дрон "MQ-1 Predator" източно от Ормузкия проток, с което засилва военното напрежение със САЩ. Според Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, безпилотният апарат е бил прехванат с усъвършенствана система за противовъздушна отбрана. От Техеран твърдят, че от началото на конфликта в края на февруари са унищожили десетки американски дрона. Макар тези данни да не могат да бъдат независимо потвърдени, доклад на Изследователската служба на Конгреса на САЩ признава за загуби и повреди по десетки летателни апарати от началото на съвместните операции с Израел.

Ескалацията съвпада с подновени атаки в района на Ормузкия проток, което отново е довело до спад в износа на петрол през ключовия морски път. В същото време Вашингтон е предупредил съюзниците си в Близкия изток да се подготвят за евентуално възобновяване на военните действия срещу Иран след междинните избори в САЩ на 3 ноември.

Президентът Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение за нови удари, но неколкократно подчерта, че обмисля такъв ход след вота. Американски дипломати предупреждават, че очакваният нов етап на военни операции може да продължи няколко дни, а регионалните партньори са призовани да засилят защитата на критичната си и енергийна инфраструктура заради риск от ирански ответни удари. В отговор на напрежението Пентагонът вече пренасочи към Персийския залив самолетоносача "Теодор Рузвелт" и десантни кораби с близо 9000 морски пехотинци.

На този фон иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран продължава да разчита на дипломацията и настоява за прекратяване на огъня въз основа на предложения от Иран план. Обединените арабски емирства също призоваха за сдържаност и политическо решение. Въпреки това конфликтът продължава да се разширява, като подкрепяните от Иран йеменски хуси атакуват саудитска инфраструктура, предизвиквайки въздушни удари в отговор от страна на Рияд, пише БТА.