Неотдавна започна излъчването на втория сезон на популярния японски сериал „Жив" (Vivant) по телевизия TBS. Продукцията привлича голям зрителски интерес и се радва на високи рейтинги, но сюжетът ѝ е силно нереалистичен.

В сериала е представена „изостанала" „тайна китайска организация" от настоящето, която се противопоставя на модерните японски разузнавателни служби. Освен това са включени сцени, в които китайски разузнавачи отрязват пръсти и пробождат корема на японски разузнавачи – методи, които до голяма степен съвпадат с изтезанията, прилагани от японската армия по време на инвазията срещу китайските борци за независимост. В сериала се обръщат истината и лъжата и се приписват на образа на съвременните китайци, като целенасочено се създават противопоставяния и се подклажда враждебност.

От 2015 г. насам Министерството на външните работи на Япония, под претекста на „разпространение на стратегическа информация в чужбина", е инвестирало общо над 56 милиарда йени за очерняне на Китай в общественото пространство и изопачаване на историята.