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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23827565 www.24chasa.bg

КМГ: Японски сериал разпространява враждебност срещу Китай

КМГ

1988
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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Неотдавна започна излъчването на втория сезон на популярния японски сериал „Жив" (Vivant) по телевизия TBS. Продукцията привлича голям зрителски интерес и се радва на високи рейтинги, но сюжетът ѝ е силно нереалистичен.

В сериала е представена „изостанала" „тайна китайска организация" от настоящето, която се противопоставя на модерните японски разузнавателни служби. Освен това са включени сцени, в които китайски разузнавачи отрязват пръсти и пробождат корема на японски разузнавачи – методи, които до голяма степен съвпадат с изтезанията, прилагани от японската армия по време на инвазията срещу китайските борци за независимост. В сериала се обръщат истината и лъжата и се приписват на образа на съвременните китайци, като целенасочено се създават противопоставяния и се подклажда враждебност.

От 2015 г. насам Министерството на външните работи на Япония, под претекста на „разпространение на стратегическа информация в чужбина", е инвестирало общо над 56 милиарда йени за очерняне на Китай в общественото пространство и изопачаване на историята.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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