Очаква се повторен вот в 53 секции след парламентарните избори в Сърбия

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Сърбия отива на повторно гласуване за парламент в 53 избирателни секции на 1 ноември, реши Републиканската избирателна комисия (РИК).

Причината е, че в част от секциите резултатите не могат да бъдат официално установени, а в останалите вотът от 25 октомври е бил изцяло анулиран. От комисията за момента не съобщават подробности за причините за анулирането.

Повторният вот засяга и две секции в Източна Сърбия, където живее компактно българско малцинство. Според предварителните данни на РИК при обработени 8187 от 8392 избирателни секции, победата печели Студентската листа с 52,17% от гласовете. На второ място остава „Единна Сърбия" с 39,17%. Място в бъдещия парламент си осигуряват и четири листи на националните малцинства, пише БТА.