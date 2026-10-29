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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23827631 www.24chasa.bg

Възстановяването на засегнатите райони от земетресението в Сидзан върви стабилно

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

След голямото земетресение с магнитуд 7,0 по Рихтер на 22 октомври вечерта в окръг Бачън, град Нагчу, Сидзан, местните власти ускориха изграждането на временни жилища и настаняването на пострадалите. Към момента временните убежища в община Мару, близо до епицентъра, са добре снабдени с необходимите материали и услуги. Жителите вече са настанени и ще могат да посрещнат зимата на топло.

В евакуационните центрове са организирани медицински кабинети за амбулаторни прегледи, ваксинации и други здравни услуги. Пожарните служби извършват проверки за потенциални рискове и разпространяват информация за безопасността. Осигурени са също отопление, комуникации и електроснабдяване, като дейностите по възстановяването продължават.

Заместник-кметът на община Ганче, Басан съобщи, че на всяко домакинство се раздават по осем чувала въглища. Предстои да бъдат доставени и памучни дюшеци, дрехи и хранителни продукти, сред които ориз, брашно, олио, месо, зеленчуци и плодове.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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