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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23827654 www.24chasa.bg

Китай отпусна 800 млрд. юана за стимулиране на инвестициите

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай приключи разпределянето на 800 милиарда юана (около 119 милиарда долара) чрез нови финансови инструменти за подкрепа на инвестициите през 2026 г.

Китайската банка за развитие е отпуснала 365 милиарда юана за проекти с обща инвестиционна стойност 5,5 трилиона юана. Експортно-импортната банка на Китай е разпределила 120 милиарда юана, мобилизирайки над 1,7 трилиона юана инвестиции, а Китайската банка за развитие на селското стопанство е предоставила 315 милиарда юана за проекти на стойност около 4,39 трилиона юана.

Инструментите, въведени през 2025 г. с първоначален бюджет от 500 милиарда юана, подкрепят развитието на изкуствения интелект, цифровата икономика, потребителската инфраструктура и градското обновяване. Значителна част от средствата през тази година е насочена към нововъзникващи сектори и нисковъглеродно развитие.

Засилва се и подкрепата за частните инвестиции. Трите банки са финансирали проекти с частно участие, като общият размер на средствата, отпуснати от Китайската банка за развитие на селското стопанство за подобни инициативи, надхвърля 65 милиарда юана.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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