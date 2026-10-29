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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23827662 www.24chasa.bg

Китай разширява достъпа на обществеността до археологическото наследство

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай засилва опазването и популяризирането на значимите археологически обекти, като съчетава защитата на културното наследство с градското развитие, образованието и местната икономика.

Страната разполага със 150 големи археологически обекта, обхващащи древни селища, столици, дворци, гробници и културни ландшафти. До момента са създадени 65 национални археологически парка, които представят пред обществеността свидетелства за милионната история на човешкото присъствие в Китай, 10 000-годишната културна история и над 5000-годишната цивилизация на страната. Посещенията в тези паркове са нараснали повече от четири пъти – от 20,97 милиона през 2021 г. до 97,74 милиона през 2025 г. Общият брой посещения за петгодишния период достига 303 милиона.

Опазването на наследството допринася и за местното икономическо развитие. Например през 2025 г. приходите на колективните стопанства в 14 села в района на археологическия комплекс Лянджу в провинция Джъдзян са се увеличили с 19% на годишна база.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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