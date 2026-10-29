ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Bepoятнo pycĸи дpoн oт типa „Mypeнa" е потопил кор...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23827685 www.24chasa.bg

Износът на Хонконг нарасна с 64,9% през септември

КМГ

1636
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Стойността на износа на стоки от Хонконг се е увеличила с 64,9% на годишна база през септември до 762,6 милиарда хонконгски долара (около 97,2 милиарда щатски долара). Това е най-високият месечен темп на растеж от над 40 години, показват публикувани в сряда официални данни.

Ускорението следва ръста от 53% през август. Така износът отбелязва 20-и пореден месец на двуцифрен растеж.

Вносът също нараства значително – с 57,8% до 808,9 милиарда хонконгски долара през септември. През първите девет месеца на годината стойността на износа се е увеличила с 45,2%, а на вноса – с 45% спрямо същия период на предходната година.

Данните показват устойчиво ускоряване на външната търговия на Хонконг, като търсенето на електроника, свързана с развитието на изкуствения интелект, се утвърждава като важен двигател на растежа.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте дроновете на Българската армия в действие специално за "24 часа"