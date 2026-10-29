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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23827697 www.24chasa.bg

КМГ: Тенденцията в социалните мрежи China Haul отразява очарование на Китай

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Следвайки тенденциите China Travel (пътуване в Китай) и Chinamaxxing (максимално възползване от престоя в Китай), в социалните мрежи излезе нова модерна тенденция - China Haul. Тя включва представяне на стоки, закупени в Китай и набра голяма популярност онлайн. Много чуждестранни посетители пристигат в Китай с празни куфари, които впоследствие пълнят с най-различни китайски продукти, преди да се завърнат у дома. Днес навсякъде могат да се видят видеоклипове, в които тези пътешественици разопаковат и показват своите китайски находки.

В коментар на това говорителката на Външно министерство Мао Нин заяви, че е обнадеждаващо да се види как все повече чуждестранни приятели осъзнават, че Китай е дестинация, която си заслужава да бъде посетена, китайските марки – да бъдат купувани, а китайският начин на живот – да бъде изпитан.

Цай Шануей, директор на Центъра за изследване на културните индустрии към Съчуанския университет, отбеляза, че Китай се превръща в част от световното ежедневие. „Хората идват в Китай, за да си купуват китайски продукти (стоки за ежедневна употреба, а не просто сувенири) и да се докоснат до китайския начин на живот." Чрез безбройните пратки с качествени стоки и вълнението от разопаковането им, светът започва да разбира Китай по-добре.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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