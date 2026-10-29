Диспечер разрешил на един от влаковете да се движи с 200 км/ч преди фаталния сблъсък в Испания (Видео)

Три ключови аудиозаписа от комуникацията между машинистите на два високоскоростни влака и диспечерския център на гара „Аточа" в Мадрид разкриват поредица от грешки, допуснати преди тежката железопътна катастрофа в Испания. При инцидента са загинали най-малко 68 души, а десетки други са ранени, съобщава el pais.

Записите включват два разговора между машинистката на влака на частния оператор Iryo и диспечерския център, както и разговор между машиниста на следващия влак AVE и същия диспечер. Според испанското правителство една от основните грешки е решението влакът AVE да потегли отново в 8:36 ч. с нормална скорост, преди да бъде потвърдено, че влакът пред него е потеглил и трасето е свободно.

До намесата на диспечерския център се стигнало, след като повреда в компютърна система за безопасност предизвикала автоматичното спиране на няколко влака по релсите.

По неустановени засега причини диспечер наредил на машиниста на AVE, спрял на около 24 км зад влака на Iryo, да продължи движението си с нормална скорост. Според действащите процедури обаче е трябвало да му бъде разпоредено да се движи със скорост „на видимост" - до 40 км/ч, която позволява на машиниста да забележи препятствие и да спре навреме.

Към момента на сблъсъка влакът AVE вероятно се е движил със скорост около 200 км/ч, когато се е ударил отзад във влака на Iryo.Машинистката на Iryo също получила нареждане да продължи движението с нормална скорост. Седем минути по-късно обаче тя се свързала с диспечерския център и съобщила, че влакът все още е спрял, тъй като не успява да го задвижи отново.

Въпреки това машинистът на AVE не бил предупреден, че трябва незабавно да намали скоростта или да спре. Това не се случило дори няколко минути преди сблъсъка.

Над петминутният аудиозапис на разговора между диспечера и машиниста на AVE показва колебание и объркване в началото. В края обаче диспечерът ясно нарежда на влака да възобнови нормалното си движение.

Според испанското правителство именно това разпореждане противоречи на правилата за безопасност, тъй като не е било потвърдено, че предният влак се е отдалечил на достатъчно разстояние - над 30 км., за да се избегне сблъсък.

В края на разговора диспечерът и машинистът уточняват и записват получените инструкции, което показва, че двамата са разбрали по един и същи начин нареждането за възобновяване на движението.

Катастрофата е сред най-тежките инциденти в европейския високоскоростен железопътен транспорт. Тя е и втората подобна трагедия в Испания в рамките на една година, след като страната е имала 35 години експлоатация на високоскоростни влакове без нито един смъртоносен инцидент.