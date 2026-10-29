Оцелял от влаковата катастрофа в Испания: Ударът беше брутален

Спортната зала в испанското градче Урда се превърна в център за оказване на помощ на пострадалите при тежката влакова катастрофа в провинция Толедо. Само за минути след инцидента там започнали да пристигат пътници с по-леки наранявания и охлузвания. В помощ на пострадалите се включили местни жители, медицински екипи и доброволци, съобщава RTVE.

Сред пътниците, получили помощ в залата, са Виктория и Жосимар, които пристигнали от Бразилия, за да разгледат Испания. Двамата пътували заедно във вагон 7 на високоскоростния влак AVE, който се сблъскал с композицията на частния оператор Iryo.

„Всичко се случи много бързо. Спяхме и когато се събудихме, вече летяхме във въздуха", разказва Виктория . По рамото на ризата ѝ имало петна от кръв, но тя уверила, че се чувства добре въпреки силния удар.

„Имаше много отломки. Останах затисната под тях, но за щастие нищо сериозно не ми се случи", допълва тя.

Жосимар също бил с кръв по гърдите и все още изпитвал объркване от преживяното. Той поставил въпроса защо във влаковете няма предпазни колани, като изразил мнение, че подобно оборудване би могло да предотврати изхвърлянето на толкова много пътници от местата им.

Двамата бразилци благодарили за бързата реакция на местните жители и службите. Жосимар се поинтересувал и дали новината вече е достигнала до международните медии, за да може семейството му да разбере, че е оцелял.Сред пострадалите е и Диего Мартин, който също спял по време на сблъсъка. Той пътувал с AVE във вагон 3, след като посетил партньора си в Логроньо. При удара лицето му било наранено и се наложило да му бъдат поставени няколко шева на брадичката.

„Истината е, че нямах време дори да разбера какво се случва. Спях във влака и когато се събудих, се ударих в седалката пред мен", разказва той.

По думите му седалката му останала на мястото си, за разлика от други, които били изхвърлени при сблъсъка. Диего определя себе си като един от най-големите късметлии във вагона предвид тежестта на катастрофата.

Той получил медицинска помощ в спортната зала в Урда, след което се обадил на майка си, за да я увери, че е добре.

Мартин си спомня, че малко преди катастрофата по високоговорителите във влака било съобщено за закъснение заради проблеми по железопътната линия и за предстоящо забавяне на движението. Той обаче чул съобщението само бегло, преди да се събуди от виковете на пътниците и силния удар.

Друг пътник, Салвадор, пътувал към Севиля. Той описва сблъсъка като „брутален удар" и разказва, че много от пътниците, седящи по посока на движението, били изхвърлени напред.

Сред хората, включили се в спасителните действия, е и Кончита Видалес, семейна лекарка от Толедо. След като научила за катастрофата, тя незабавно се отправила към Урда със собствения си автомобил и медицинско оборудване.

„Много приятели започнаха да ми звънят и бързо тръгнах с колата. Дойдох по собствена инициатива и попитах къде мога да бъда полезна", разказва тя,

Лекарката помагала на пострадалите с по-леки наранявания, като работила с личните си ръкавици, маска и марли.

В спортната зала бил организиран временен медицински пункт, където пациентите били преглеждани и разпределяни според тежестта на състоянието им. Сред тях имало хора с различни травми и контузии, включително пътник с коремна травма, който трябвало да бъде транспортиран до болница.

Преди да си тръгне, Видалес показала стетоскоп, забравен от друга лекарка, и заявила, че ще го дари, за да помогне на други пострадали.Помощ оказала и Джоана Лопес, учителка по английски език, която пристигнала в Урда, за да съдейства с преводите. Тя помагала на пътници от различни държави, включително азиатски страни, Германия, Турция и САЩ.

Доброволката съдействала на оцелелите да намерят подходящ транспорт към Севиля и Мадрид. По думите ѝ повечето вече успели да се свържат с близките си и да ги уведомят, че са невредими.

На фона на тежката катастрофа спортната зала в Урда се превърнала в място за първа помощ, подкрепа и координация за десетки пътници, очакващи информация за следващия си транспорт и възможността да продължат пътуването си.