Искат оставките на двама министри в Косово след убийството на жена, подавала сигнали насилие

Протестите в Косово с искане за оставките на министъра на правосъдието Доника Гървала и вътрешния министър Джелял Свечля заради убийството на 49-годишната Арлинда Зекай от неин роднина ще продължат и днес, съобщават косовски медии. Случаят предизвика широк обществен отзвук, тъй като преди смъртта си жената многократно е подавала сигнали за домашно насилие и е търсила помощ от институциите.

По информация на новинарската агенция „Економия онлайн" протестът, организиран от групата косовски активисти „Колектив за феминистична мисъл и действие", ще започне в 16 ч. местно време (17 ч. българско време) в центъра на Прищина. Демонстрация със същия начален час се проведе и вчера.

Стотици хора излязоха вчера по улиците на косовската столица с призиви за справедливост и институционална отговорност след убийството на Зекай, съобщава още агенцията. Протестиращите преминаха от централния площад „Захир Паязити" към сградите на Министерството на правосъдието, Прокурорския съвет, Съдебния съвет, косовската полиция и правителството.

Участниците в шествието поискаха оставките на министъра на правосъдието и вътрешния министър, на които организаторите възлагат политическата отговорност за случая.

Протестиращите настояха също за разследване и наказателно преследване на длъжностните лица, които евентуално са пренебрегнали задълженията си. Сред тях те посочиха представители на прокуратурата, съдилищата и Центъра за социална работа. Демонстрантите призоваха за справедливост за всички жертви на домашно насилие и за ефективни присъди срещу извършителите, информира вестник „Коха диторе".

Според статистика на албанската редакция на Радио Свободна Европа Арлинда Зекай е осмата жена, убита от свои роднини в Косово от началото на тази година. От 2010 г. досега броят на убитите по този начин жени в страната достига 67.

Зекай беше убита в неделя вечерта в дома си в село Витомирица, близо до западния косовски град Пея, малко след като се върнала от полицейското управление, където подала сигнал за домашно насилие. Три дни по-рано тя се обърнала към местен прокурор с молба за намеса, за да бъде спасен животът ѝ.

Ден преди убийството прокуратурата в Косово повдигнала обвинение срещу бившия ѝ съпруг за отправяне на заплахи в рамките на семейните отношения, пише БТА.

На 25 октомври, само часове преди смъртта си, Зекай отново съобщила за домашно насилие. След сигнала бившият ѝ съпруг бил арестуван и задържан за 48 часа. Същата вечер жената се върнала в дома си във Витомирица, придружена от полиция. Няколко часа по-късно била убита.

За престъплението е заподозрян нейният девер, който бил арестуван на 27 октомври. На него и на бившия съпруг на Зекай е наложена мярка за предварителен арест за срок от един месец, съобщават вестник „Коха диторе" и телевизия РТВ „Дукаджини".