По-ниски данъци за средната класа и стимули за младите в италианския бюджет за 2027 г.

Правителството на Джорджа Мелони предвижда по 100 евро годишно за всяко новородено до навършване на пълнолетие

Италианското правителство на Джорджа Мелони одобри на 28 октомври проектобюджета за 2027 г. на стойност около 26 млрд. евро. Основните приоритети са намаляване на данъчната тежест за средната класа, подкрепа за семействата и раждаемостта, стимулиране на младежката заетост и допълнителни средства за здравеопазването. Сред новите предложения се открояват създаването на спестовен фонд за всяко новородено, данъчни облекчения за наемодатели, които отдават жилища на млади хора, и специална помощ за здравните разходи на пенсионерите над 75 години.

Една от най-важните мерки е намаляването на данъка върху доходите на физическите лица за средната класа. Данъчната ставка от 33% ще се прилага за доходи до 55 000 евро годишно вместо досегашния праг от 50 000 евро. Максималната годишна икономия от новата промяна ще бъде около 500 евро за един данъкоплатец. Облекчението е по-ограничено от първоначално обсъждания вариант, който предвиждаше разширяване на обхвата до 60 000 евро. Целта е да се увеличи разполагаемият доход на работещите, без да се натоварва прекомерно държавният бюджет.

Сред новостите с най-дългосрочно значение е фондът за новородени. От 2027 г. държавата ще внася по 100 евро годишно за всяко дете до навършването на 18 години. Средствата ще се натрупват в индивидуален фонд, свързан с Националния институт за социално осигуряване (INPS), който родителите и близките ще могат да допълват. Натрупаната сума ще може да се използва след навършване на пълнолетие, включително като основа за допълнително пенсионно осигуряване. Мярката е насочена към насърчаване на спестяването от ранна възраст и подкрепа на семействата в страна, която от години се сблъсква с ниска раждаемост.

Продължава и подкрепата за родителите чрез платения отпуск за отглеждане на дете. Предвижда се запазване на обезщетението в размер на 80% от заплатата за определени периоди, които се увеличават според поредността на детето. За самонаетите се предвижда ваучер от 500 евро месечно за период от три месеца за услуги, улесняващи съчетаването на професионалния и семейния живот.

Специално внимание е отделено на възрастните хора. Проектобюджетът предвижда ваучер от 300 евро за хората над 75 години с годишен пенсионен доход до 28 000 евро. Той ще покрива здравни и фармацевтични разходи, които не се поемат от националната здравна система, включително стоматологични услуги. Според представените разчети потенциалните бенефициенти са около 5,5 милиона души.

Здравеопазването остава сред основните пера на бюджета. Националният здравен фонд трябва да достигне 146,3 млрд. евро през 2027 г., като увеличението спрямо 2026 г. е 3,4 млрд. евро. Част от средствата ще бъдат насочени към възнагражденията на лекарите в спешните отделения, които изпитват сериозен недостиг на персонал. Предвидено е финансиране и за актуализиране на болничните тарифи, както и за дейности, свързани с болестта на Алцхаймер и други форми на деменция.

Младите хора са друга важна целева група. За работещите под 35 години се предвижда преференциално облагане на увеличенията на доходите с данъчна ставка от 1%. За работниците под 30 години лимитът за необлагаеми допълнителни придобивки се увеличава до 2000 евро. Правителството запазва и данъчните стимули за работодателите, които наемат млади хора и майки. Предвидено е увеличаване на облекченията за работодателите при наемане на майки до 180% и на млади работници до 140% при условията на съответната схема.

Помощта за работещите майки с две или повече деца и годишен доход до 40 000 евро също се увеличава -от 60 на 100 евро месечно. Запазва се и преференциалното облагане с 5% на увеличенията на заплатите, произтичащи от колективни трудови договори, както и ставката от 1% за премиите за производителност.

Новите мерки за жилищния пазар са сред най-интересните предложения в бюджета. Данъкът върху доходите от наеми при договори с предварително договорен, по-нисък от пазарния наем, се намалява от 10% на 5%. Когато жилището се отдава на млад човек под 35 години при съответните условия, ставката ще бъде 1%. Правителството се надява така да насърчи собствениците да предлагат жилища на по-достъпни цени, вместо да ги оставят празни или да ги отдават на нерегламентирания пазар.

Предвижда се също режимът на данъчно облагане с 21% за определени наеми да бъде разширен и към търговски имоти. Данъчните облекчения за ремонт и енергийна ефективност на жилищата се запазват и през 2027 г. -50% за основното жилище и 36% за останалите имоти. Продължава и бонусът за мебели с максимален допустим разход от 5000 евро.

За пенсионната система се предвижда фонд от 850 млн. евро, предназначен да подпомогне по-гъвкави възможности за пенсиониране от 64-годишна възраст. Конкретните правила за използването му предстои да бъдат уточнени. В данъчната политика се разширява и обхватът на плоския данък за самонаетите, като се предвижда прагът на доходите да достигне 100 000 евро.

Правителството продължава и мерките за бизнеса. Предвидени са допълнителни стимули за инвестиции, иновации и енергийна ефективност. Запазват се и данъчните облекчения за ремонтите и енергийните подобрения на сградите. Отлага се с още шест месеца въвеждането на данъците върху пластмасата и захарта.

Финансирането на бюджета обаче остава сериозно предизвикателство. Около 9 млрд. евро ще отидат за продължаване на вече действащи мерки, включително данъчни облекчения, стимули за заетост и социални помощи. Правителството разчита на около 5 млрд. евро принос от банковия и застрахователния сектор, приблизително 700 млн. евро от хазартния сектор и още около 700 млн. евро от енергийните компании. Предвиждат се и икономии от 1 млрд. евро в разходите на министерствата и правителствените структури.

Допълнителното бюджетно пространство е осигурено от договорената с ЕС гъвкавост за разходи, свързани с енергетиката. Според публикуваните разчети около 14 млрд. евро от финансирането ще бъдат осигурени чрез дефицит, като средствата са разпределени между мерки за енергетиката и отбраната.

Въпреки че правителството представя бюджета като продължение на политиката за подкрепа на семействата, работещите и бизнеса, значителна част от средствата ще покрият вече съществуващи ангажименти. Новите мерки са насочени предимно към конкретни групи, а не представляват широкообхватно увеличение на социалните разходи.

Одобрението от Министерския съвет е важна стъпка, но окончателният текст ще зависи от парламентарното обсъждане и приемането на закона за бюджета. Възможни са промени в отделни мерки и в условията за получаване на предвидените помощи.