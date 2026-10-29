Искат смъртно наказание за бившия президент на Южна Корея за опита за налагане на военно положение

Специалният прокурор в Южна Корея поиска днес смъртно наказание за сваления от власт президент Юн Сук-йол. Искането беше отправено преди произнасянето на апелативния съд по делото срещу него за опита му да въведе военно положение през декември 2024 г., предаде Асошиейтед прес (АП).

Върховният съд в Сеул все още не е насрочил дата за разглеждане на обжалването на доживотната присъда, наложена на Юн през февруари от Централния окръжен съд в Сеул. Първоинстанционният съд постанови, че бившият президент незаконно е мобилизирал военни и полицаи с цел да превземе парламента, да арестува политическите си противници и да установи безконтролно управление за „значителен период от време".

Обвинението, ръководено от специалния прокурор Чо Ун-сук, също обжалва решението на първата инстанция. Според прокуратурата Юн заслужава смъртно наказание, тъй като действията му са представлявали сериозна заплаха за демокрацията в страната.

Екзекуцията на бившия президент обаче изглежда малко вероятна, отбелязва АП. Южна Корея не е изпълнявала смъртна присъда от 1997 г. насам и на практика спазва мораториум върху екзекуциите на фона на призивите за премахване на смъртното наказание.

По време на заседание във Върховния съд представители на екипа на Чо заявиха, че единствено смъртната присъда би могла да гарантира, че Юн ще понесе пълната отговорност за престъпление с такава тежест като организирането на метеж. Те подчертаха също, че продължителното преустановяване на изпълнението на смъртни присъди в страната не трябва да възпрепятства съдилищата да налагат това наказание.

Адвокатите на Юн отхвърлиха позицията на обвинението, като заявиха пред репортери, че то повтаря аргумент, „лишен от доказателства и юридическа логика". Защитата твърди, че обявяването на военно положение е имало за цел да привлече общественото внимание към опитите на доминирания от опозицията парламент да парализира работата на държавата. Според адвокатите бившият президент не е действал със злонамерени намерения и не е възнамерявал да установи авторитарно управление, пише БТА.

Военното положение, обявено от Юн през нощта на 3 декември 2024 г., продължи само няколко часа. Депутатите успяха да преодолеят блокадата, установена от тежко въоръжени военни и полицаи пред парламента, и гласуваха за отмяната му, припомня АП.

На 14 декември 2024 г. парламентът гласува за импийчмънта на Юн. През април 2025 г. Конституционният съд официално го отстрани от президентския пост. Срещу бившия държавен глава се водят няколко дела, свързани с въвеждането на военното положение и други обвинения.