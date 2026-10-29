Русия очаква хуманитарната помощ да достигне Олешки днес или утре

Кремъл изрази надежда, че хуманитарната помощ ще достигне контролирания от Русия украински град Олешки днес или утре, а хората, които желаят да напуснат населеното място, ще получат възможност да го направят, предаде Ройтерс.

Засега нито Украйна, нито Русия съобщават за нарушения на споразумението за шестдневно прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на САЩ. Примирието влезе в сила рано сутринта във вторник с цел да се осигурят условия за евакуация на цивилни и доставка на хуманитарна помощ в града, намиращ се в близост до фронтовата линия.

Жителите на Олешки остават подложени на редовен обстрел и изпитват остър недостиг на храна и лекарства. Очаква се примирието да позволи доставянето на жизненоважни продукти и евакуацията на цивилните, които желаят да напуснат града, пише БТА.

Олешки е град в Херсонска област в Южна Украйна, разположен на левия бряг на река Днепър, срещу град Херсон. Районът е част от бойните действия между руските и украинските сили, а цивилното население е изложено на риск заради обстрелите и затруднения достъп до основни стоки и медицинска помощ.

Прекратяването на огъня, постигнато с посредничеството на САЩ, има за цел да осигури временно затишие, което да позволи доставянето на хуманитарни помощи и евакуацията на хората, желаещи да напуснат града.

Към момента примирието е локално и не обхваща останалата част от фронта в Украйна.