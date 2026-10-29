Съветът на Европа призова Франция да подобри условията в центровете за задържане на мигранти

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Съветът на Европа призова Франция да предприеме „спешни мерки" за подобряване на условията в центровете за административно задържане и за предотвратяване на насилието срещу задържаните, предаде Франс прес.

Призивът идва след посещение на представители на Комитета за предотвратяване на изтезанията (КПИ) към Съвета на Европа в шест центъра, в които се задържат мигранти без необходимите документи за пребиваване.

Проверени са обектите в Кокел, близо до Кале, Лион, Менил-Амло и Париж-Вансен, както и центровете в районите на летищата „Роаси Шарл де Гол" и „Лион Сент-Екзюпери".

Според КПИ посещението потвърждава общото впечатление, че в тези центрове „цари атмосфера на истински безпорядък и напрежение".

Комитетът изразява възмущение от липсата на подобрение, а на места и от засилването на напрежението и случаите на малтретиране, регистрирани от 2018 г. насам, когато беше проведена последната извънредна мисия на организацията.

В тази връзка КПИ призова Франция да предприеме незабавни действия за предотвратяване на насилието между задържаните и за гарантиране на достойни битови и хигиенни условия.

Комитетът изразява безпокойство и от увеличаването на средната продължителност на административното задържане, която вече достига близо 35 дни. Тенденцията се наблюдава от 2018 г.

През май тази година няколко неправителствени организации също изразиха загриженост за условията в центровете. Според тях по-тежките условия не водят до увеличаване на броя на експулсираните мигранти, а оказват отрицателно въздействие върху физическото и психическото им здраве.

Максималният срок за административно задържане във Франция е 90 дни, но може да достигне 210 дни при обвинения в тероризъм. Преди влязла в сила през юли реформа максималният срок в тези случаи е бил 180 дни.

Сред критиките на КПИ са още превръщането на центровете в подобия на затвори, почти пълната липса на организирани занимания, недостатъчната охрана, остарелите и силно амортизирани материални условия, лошата хигиена и пропуските в медицинското обслужване.

Френските власти отхвърлят част от тези критики. Според тях всеки задържан получава комплект за лична хигиена, чисти чаршафи и одеяло, матрак, а помещенията се почистват ежедневно, пише БТА.

КПИ обаче предупреждава, че влошените условия на живот допринасят за изострянето на насилието между задържаните. Като пример комитетът посочва, че на национално равнище броят на инцидентите, включително сбивания, изнудвания и наранявания, почти се е удвоил през последните няколко години.

Организацията отбелязва също, че много служители не разполагат с необходимите средства или не са достатъчно добре обучени, за да се справят с променящото се поведение на задържаните. Сред тях има хора, страдащи от зависимости и психични разстройства.