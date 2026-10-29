Съдът в Букурещ удължи с 30 дни ареста на Калин Джорджеску

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Апелативният съд в Букурещ постанови удължаване с още 30 дни на предварителното задържане под стража на бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску, съобщават местни медии.

Решението е взето, след като първоначално Букурещкият трибунал отказа да продължи мярката и разпореди Джорджеску да бъде освободен под съдебен надзор. Апелативният съд обаче уважи жалбата на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Джорджеску беше арестуван в края на септември по обвинения в организиране на престъпна група и финансова измама на стойност 1,1 милиона евро. Според разследването средствата вероятно са били предназначени за финансиране на президентската му кампания. Срещу него се водят и други производства, включително за използване на забранен „легионерски поздрав".

Междувременно лидерът на крайнодясната партия „Алианс за обединение на румънците" Джордже Симион обяви, че през следващите дни ще бъдат организирани улични протести в подкрепа на Джорджеску.

„Какво ви е сторил Калин Джорджеску, та го държите в ареста? Диктатурите никога не завършват добре", написа Симион в официалния си профил във Фейсбук.

Снощи над 200 поддръжници на бившия кандидат за президент се събраха пред Апелативния съд в Букурещ с искане за освобождаването му, пише БТА. Демонстрантите скандираха лозунгите „Държава-мафия", „Престъпни прокурори" и „Справедливост, а не корупция".