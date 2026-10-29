Норвегия и Финландия поискаха от FT да коригира статията си за разговора с Путин. Вестникът отказа

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Норвегия и Финландия поискаха от британския вестник Financial Times да коригира репортажа си за телефонен разговор между Владимир Путин и лидерите на двете страни.

Причината за това беше твърдението, че руският президент е посветил голяма част от 90-минутните разговори на „средновековна славянска история".

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре нарече тази информация невярна, но FT отказа да я поправи.

За конфликта беше съобщено на 28 октомври от норвежкия вестник Verdens Gang (VG). По-рано Financial Times (FT), позовавайки се на три източника, запознати с разговора, съобщи, че руският президент Владимир Путин е прекарал голяма част от разговора, разказвайки на финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре за историята на славяните през Средновековието.

Според FT вместо да обсъжда начини за прекратяване на боевете в Украйна, руският президент е подробно описал своята версия за „основните причини за конфликта".

Разговорът е продължил приблизително 90 минути вместо определения половин час. Според източници на FT въпросът за незабавно прекратяване на огъня, за което настоява Киев, почти не е бил обсъждан. Според изданието Стуб и Стьоре не са прекъсвали историческите дискусии на Путин, опитвайки се да преценят колко сериозно приема той възможността за диалог с Европа.

Норвегия оспори версията на FT

В интервю за VG, Стьоре отхвърли твърдението, че Путин е посветил по-голямата част от разговора на средновековната история.

„Помолихме Financial Times да коригира това, защото не е вярно. И те трябва да го коригират, защото ние участвахме в разговора", заяви норвежкият премиер.

По-рано в ефира на NRK, Стьоре съобщи, че Путин е говорил за събития в Европа от 2014 г. насам. Държавният секретар в кабинета на премиера Бхануджа Расия уточни, че дискусията се отнася до периода от 2014 г. до наши дни.

Според нея Финландия, от името на двете страни се е свързала с FT с искане пбликацията да бъде коригирана.

Говорител на FT заяви пред VG, че вестникът няма намерение да променя публикацията и отстоява точността на историята си.

„Поддържаме публикацията си", заяви говорителят на FT.

Вестникът не уточни на какво се основава информацията на източниците му.

Какво е известно за разговора

Телефонният разговор се е състоял на 27 октомври по инициатива на Финландия и Норвегия. Стуб и Стьоре са били в Хелзинки.

Според офисите на двамата лидери разговорът е бил подготвен в консултация с Украйна и е бил продължение на срещата в Осло на 20 октомври.

Целта на разговора е била да се предаде на Путин позицията им за прекратяване на конфликта и да се обсъдят предстоящите преговори между Русия, Украйна и Съединените щати в Абу Даби.

Стуб нарече разговора откровен и съдържателен, докато Стьоре подчерта необходимостта от деескалация.

И двамата политици уточниха, че говорят от името на собствените си страни, а не на цяла Европа. Според Кремъл

Путин е изложил оценката си за ситуацията в Украйна и е припомнил „основните причини за конфликта". Той заяви, че дългосрочно уреждане е възможно само при пълно и безусловно отчитане на „законните интереси на Русия". Той също така обвини страните от ЕС и НАТО в конфронтационна политика, която допринася за продължаването на военните действия.

В интервю за NRK Стьоре заяви, че не очаква да промени позицията на Путин само с един разговор. Той заяви, че основната цел е руският президент да чуе европейската гледна точка директно, а не само чрез американски посредници.

Сред възможните мерки за деескалация норвежкият премиер спомена спиране на атаките срещу руска и украинска енергийна инфраструктура и срещу кораби, превозващи украинско зърно, както и размяна на затворници.

След разговора си с Путин Стуб и Стьоре се свързаха с Володимир Зеленски. Украинският президент им благодари за доклада за разговора и каза, че са призовали Путин да предприеме реални стъпки за деескалация на ситуацията с украинската енергетика и инфраструктура.