Кремъл осъди украинските атаки с дронове срещу Москва по време на срещата Русия–Африка

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Кремъл осъди днес украинските атаки с дронове срещу Москва, извършени в момент, когато руската столица е домакин на среща на върха с участието на над 22 африкански лидери, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи като „много странно" решението на Киев да атакува Москва именно по време на международния форум.

Кметът на руската столица Сергей Собянин заяви, че през нощта 613 украински дрона са се насочили към Московска област. По думите му повечето са били свалени от противовъздушната отбрана на значително разстояние от Москва. Други 231 безпилотни апарата са били унищожени при приближаването им към града, добави той.

Междувременно в Москва се провежда третата среща на върха Русия–Африка. Двудневният форум събира африкански лидери и правителствени делегации от 48 държави.

Руски официални представители определиха атаката като една от най-мащабните украински операции с дронове срещу Русия досега, предаде ДПА. Тази сутрин руското Министерство на отбраната съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали общо 1214 украински дрона над руска територия.

Заради атаките през нощта бяха въведени ограничения на полетите на три от четирите летища в руската столица, пише БТА.

Междувременно властите в град Стерлитамак, в руската република Башкортостан, в района на Урал, съобщиха за прехващането на осем дрона, предадоха Ройтерс и ДПА. Отломки са паднали на територията на предприятие, чието име не се уточнява, и са причинили незначителни материални щети, заявиха официални представители. Стерлитамак е бил обект на украински атаки и в миналото.