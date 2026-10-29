Мицотакис председателства заседание на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк

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Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис ще председателства днес, 29 октомври, заседание на високо равнище на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк. Основна тема на дискусията ще бъдат новите технологии и сигурността на морските пространства в контекста на международния мир и сигурност.

Заседанието е организирано в рамките на гръцкото ротационно председателство на Съвета за сигурност през октомври и ще започне в 10:00 часа местно време (16:00 часа гръцко време).

Официалната тема на срещата е „Поддържане на международния мир и сигурност: Нововъзникващи технологии и морска сигурност".

Дискусията ще бъде посветена на възможностите и рисковете, които създават изкуственият интелект, автономните системи и новите технологии за наблюдение и защита на морските пространства.

Сред основните въпроси са сигурността на международните морски маршрути, защитата на корабоплаването и критичната инфраструктура, както и заплахите от кибератаки и използването на безпилотни системи.

Морската сигурност е сред приоритетите на Гърция по време на председателството ѝ на Съвета за сигурност. Атина поставя акцент върху свободата на корабоплаването, спазването на международното право и Конвенцията на ООН по морско право.

Утре Мицотакис ще участва в международен форум в Бахрейн

В петък, 30 октомври, гръцкият премиер ще се включи чрез видеоконферентна връзка в международния форум IISS Manama Dialogue 2026, който се провежда в Бахрейн.

Участието му е насрочено за 12:30 часа нюйоркско време (18:30 часа гръцко време). Мицотакис ще разговаря с генералния директор на Международния институт за стратегически изследвания (IISS) Бастиан Гигерих.

Форумът събира представители на правителства и експерти по въпросите на международната сигурност, отбраната и геополитическите предизвикателства.

Гърция е непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН за периода 2025–2026 г., като през октомври 2026 г. изпълнява ротационното председателство на органа.