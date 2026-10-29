Ердоган за Деня на републиката: Турската нация ще остави своя отпечатък върху този век

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган отправи поздравление по случай 103-тата годишнина от обявяването на Турция за република. Във видеообръщение по повод националния празник 29 октомври той заяви, че „турската нация ще остави своя отпечатък върху този век".

„Поздравявам с 29 октомври – Деня на републиката, нашата скъпа нация, нашите братя кипърски турци и всички наши граждани, живеещи в различни части на света", заяви Ердоган.

Видеопосланието беше изпратено и до турските дипломатически представителства в чужбина. В него президентът изрази благодарност към гостите, присъединили се към празненствата.

„Изказвам най-искрената си благодарност към скъпите гости, които споделят нашата празнична радост и вълнение в нашите представителства в чужбина", посочи той. Ердоган отправи поздрави и към приятелите и съмишлениците на Турция от различни части на света, с които страната споделя общи културни и духовни връзки, радости, скърби и усещане за обща съдба.

Обръщайки се към наследството на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк, президентът подчерта, че упоритостта, смелостта и решимостта на турската нация, проявени преди 103 години, продължават да бъдат източник на мотивация и днес.

Ердоган припомни и стратегическата програма „Векът на Турция", представена от него и правителството през 2022 г., в навечерието на честванията по случай стогодишнината от основаването на републиката през 2023 г., пише БТА

„Слава Богу, днес Турция е по-силна от вчера. Надявам се, че утре тя ще бъде много по-силна, с много по-голям авторитет и много по-активна във всяка сфера. С позволението на Аллах, турската нация ще остави своя отпечатък върху века, в който се намираме", заяви турският президент в празничното си послание.