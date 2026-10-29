Израелски министър настоява за арест на арабски партийни лидери заради съмнения за финансиране от Катар

Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, една от водещите фигури на крайната десница в страната, призова за арестуването на лидерите на арабските партии. Призивът му дойде след обвинения, че формациите са получили подкрепа от чужбина, и след като постигнаха рекордно високи резултати на парламентарните избори във вторник, предаде Франс прес (АФП).

„Шин Бет" – израелската служба за вътрешна сигурност – трябва още тази сутрин да арестува лидерите на арабските партии, заподозрени, че получават финансиране от Катар, написа Бен-Гвир в социалната мрежа Екс.

Според израелски медии изборните власти са разпоредили на „Шин Бет" да започне разследване по случая. Към момента обаче не са представени доказателства в подкрепа на твърденията за чуждестранно финансиране.

Двете арабски политически формации в Израел – Обединената арабска листа (РААМ) и Обединената листа – са напът да спечелят безпрецедентен брой места в парламента, пише БТА. Резултатите им идват на фона на изключително висока избирателна активност сред арабското малцинство в страната, което често е обект на дискриминация, отбелязва АФП.