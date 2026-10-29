Българи с имоти в Гърция могат да получат до 36 хил. евро за ремонт на стари жилища

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От 29 октомври в Гърция започна кандидатстването по новата програма „Ремонт на жилище" (Ανακαίνιση Κατοικίας), която предвижда финансова помощ до 36 000 евро за обновяване на стари имоти. От възможността могат да се заинтересуват и българските граждани, които притежават жилища в страната.

Програмата предвижда субсидиране на между 70% и 95% от допустимите разходи в зависимост от доходите и приложимите критерии. Допълнително могат да бъдат отпуснати до 2500 евро за технически услуги и необходимата документация.

В първия етап финансирането е предназначено единствено за необитавани жилища. Кандидатите трябва да притежават най-малко 20% от имота или съответното право на ползване. Жилището трябва да е с разрешение за строеж, издадено до 31 декември 1990 г., и с площ до 120 кв. м. За семейства с три и повече деца допустимата площ достига 150 кв. м.

Допълнително изискване е имотът да отговаря на определените критерии за енергийна ефективност, както и собственикът да разполага с предварително издадено удостоверение за допустимост.

Средствата могат да бъдат използвани за ремонтни дейности и енергийно обновяване, като между 20% и 40% от бюджета за строително-ремонтните работи трябва да бъдат насочени към подобряване на енергийната ефективност.

В публикуваните основни условия не е посочено изискване кандидатите задължително да имат гръцко гражданство. Това означава, че българските собственици на имоти в Гърция могат да проверят възможностите си за участие, включително когато постоянното им местоживеене е извън страната.

За кандидатстване са необходими гръцки данъчен номер (AFM), достъп до системата TAXISnet и съответните документи за собствеността и състоянието на жилището. Окончателната допустимост зависи от изпълнението на всички изисквания по програмата.

Заявленията се подават електронно чрез платформата на Техническата камара на Гърция на адрес https://anakainisi.tee.gov.gr/. Крайният срок за кандидатстване е 11 януари 2027 г.

Предвижда се възможност за авансово изплащане на до 50% от одобрената субсидия след представяне на необходимите документи. Конкретна дата за първите плащания все още не е обявена.

За собствениците на вече обитавани жилища се очаква отделен втори етап на програмата.