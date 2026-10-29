69-годишна жена се удави в опит да спаси 10-годишната си внучка от потъване

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Надуваемият пояс на момичето се преобърнал заради силните морски течения

Британска пенсионерка се удави, докато се опитвала да спаси внучката си от морето в последния ден от семейната им почивка в Испания, съобщава бритнаското издание "Дейли мейл".

69-годишната жена се притекла на помощ на 10-годишното момиче заедно с партньора си и майката на детето. Трагедията се разиграла в последния ден от ваканцията им на остров Менорка.

Съпругът на жената и дъщеря й също се опитали да стигнат до детето, след като то започнало да се отдалечава от брега към скалист участък. Надуваемият пояс на момичето се преобърнал заради силните морски течения.

Съпругът успял да извади тялото на жената на брега. Момичето и майка му били спасени невредими от други плажуващи, които използвали въжета, предназначени да отделят защитена зона с дюни, за да им помогнат да излязат от водата.

Трагедията се разиграла около 13 ч. в сряда на плажа Кавалерия - запазен в естествения си вид залив в северната част на Менорка. Семейството се наслаждавало на последните часове от средиземноморската си почивка.

След подадения сигнал на място пристигнали полицаи, медици и пожарникари, но не успели да спасят жената.

Съпругът й бил откаран в болница заради порезни рани, получени при опита му да спаси съпругата си и детето. Момичето и майка му също получили медицинска помощ заради паническа атака.

Полицията разследва инцидента, като предстои служителите да изпратят доклад до близкия съд.

Все още не е ясно от коя част на Великобритания е семейството. Британците били отседнали във вила в Сон Бу, на централно-южното крайбрежие на Менорка, и прекарали около седмица на острова.

Внучката била отнесена от вятъра към скалистия участък, където надуваемият й пояс се преобърнал. Поривите на северния вятър достигали близо 48 км/ч.

Спасителната служба на плажа прекратила работа на 15 октомври, което означавало, че семейството не е могло да разчита на професионална помощ на място. Въжета, с които другите плажуващи помогнали на детето и майка му да стигнат до безопасно място, били поставени, за да отделят останалата част от плажа от защитената зона с дюни.

На мястото пристигнал и кметът на община Ес Меркадал Жоан Палисер, към която принадлежи плажът. Испански спасителен хеликоптер на бреговата охрана бил приведен в готовност след подадения сигнал, но в крайна сметка не се наложило да бъде използван.

Разследването се води от Гражданската гвардия на Испания, като засега случаят се разглежда като трагичен инцидент.

Плажът Кавалерия представлява обширна пясъчна ивица без застрояване, с кристалночисти води, разделена от скално образувание.

Мястото е силно изложено на северния вятър трамонтана, който може да вдига пясък и да предизвиква високи вълни и опасни течения. Според туристически отзиви плажът е най-подходящ за посещение, когато духа южен вятър.