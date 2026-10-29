„Атлантик“: САЩ отстраниха от поста главния си военен стратег

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Американското издание „Атлантик", цитирано от Франс прес (АФП), съобщи, че генерал от въоръжените сили на САЩ е бил отстранен от поста си на главен военен стратег.

Неочакваната рокада идва на фона на признаци, че президентът Доналд Тръмп обмисля възобновяване на мащабните удари срещу Иран.

Според „Атлантик", който се позовава на запознати източници от Министерството на отбраната на САЩ, генералът от сухопътните войски Брет Силвия е бил отстранен от длъжността си през тази седмица.

След завръщането на Тръмп в Белия дом за втори президентски мандат в началото на 2025 г. няколко висши военни представители са напуснали постовете си.

Миналия месец министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че числеността на генералите и адмиралите във въоръжените сили е била намалена с 20%. По думите му промените са засегнали висши военни, които не са подкрепили усилията на Пентагона да пренасочи вниманието на армията от политиките, определяни като „уок", към подготовката за водене на бойни действия.

Брет Силвия преди това е командвал 101-ва въздушнодесантна дивизия и е ръководил военно подразделение в Ирак, пише БТА.