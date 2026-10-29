Италианец е обвинен, че е убил болния си братовчед с понички с крем заради наследство

Карабинерите в Реджо Емилия, Северна Италия, разследват случай, в който обикновен сладкиш се е превърнал в предполагаемо „оръжие" на престъпление. Италианските медии съобщиха, че 76-годишен мъж е поставен под домашен арест по подозрение, че е причинил умишлено смъртта на своя 74-годишен братовчед. Това направил с цел да получи наследството му.

Според версията на прокуратурата заподозреният изпратил на своя роднина понички с крем, въпреки че знаел за тежкото му здравословно състояние. Жертвата страдала от дисфагия - нарушение, което затруднява преглъщането и в конкретния случай налагало хранене единствено с течности. Приемането на твърда храна създавало сериозен риск от задавяне.

74-годишният мъж живеел в специализирана социално-здравна резидентна структура, където починал на 27 юни тази година вследствие на задушаване. Първоначално смъртта била свързана с обстоятелствата около храненето, но последвалото разследване насочило вниманието към неговия братовчед.

Случаят придобива особено тежък характер и заради отношенията между двамата. Заподозреният бил не само роднина на починалия, а и негов законен настойник- човек, натоварен със защитата на интересите му. Именно предполагаемият мотив, свързан с наследството, е в основата на разследването за предумишлено убийство.Мярката за неотклонение е поискана от прокуратурата и разпоредена от съдията по предварителното разследване към съда в Реджо Емилия. Карабинерите са изпълнили заповедта вечерта на 28 октомври.

Според разследващите решаващо значение има обстоятелството, че 76-годишният мъж е познавал добре медицинското състояние на братовчед си и ограниченията в храненето му. Тази подробност е сред основанията за подозрението, че случилото се не е било случайност, а предварително обмислено действие с цел получаване на наследството.

Засега не са оповестени подробности за размера на наследството или за всички доказателства, на които се основават обвиненията. Разследването продължава, а обвиненият остава под домашен арест.