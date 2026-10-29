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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23828577 www.24chasa.bg

ЕС започва процедурата за избор на наследник на Кристин Лагард начело на ЕЦБ

Валентин Хаджиев
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Антонио Коща

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща обяви началото на процедурата за избор на нов председател на Европейската централна банка (ЕЦБ), след като Кристин Лагард го е уведомила за намерението си да напусне поста в началото на следващата година.

В официално изявление Коща посочва, че Лагард планира да се оттегли на 7 февруари 2027 г., като приема решението ѝ с уважение. Той изразява благодарност за работата ѝ начело на ЕЦБ, която ръководи от ноември 2019 г.

По думите на Коща през целия си мандат Лагард е изпълнявала задълженията си с високо чувство за отговорност. Нейното ръководство е било от съществено значение за Европа в период на несигурност, а ангажираността ѝ към европейския проект е останала непоколебима.

В условията на пандемия, война в Европа, енергийни кризи и инфлационни сътресения Лагард е осигурила стабилно и решително управление, допринасяйки за запазването на стабилността и устойчивостта на еврозоната, подчертава председателят на Европейския съвет.

За да се гарантира плавен преход към новото ръководство на ЕЦБ, процедурата по избор на наследник започва още днес, пише БТА. По думите на Коща процесът ще протече без забавяне, така че Европейският съвет във формат за държавите от еврозоната да вземе своевременно решение в съответствие с предвидената в Договора за ЕС процедура.

Антонио Коща

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