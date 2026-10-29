Щайнмайер призова Китай за лоялна конкуренция в търговията с Германия и ЕС

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер призова Китай да си сътрудничи с Германия за укрепването на международния ред, основан на правила, за насърчаването на мира и за защитата на свободната световна търговия, предаде ДПА.

„Международният ред е подложен на атаки както никога досега", заяви Щайнмайер в реч пред студенти и преподаватели в Пекинския университет. „Изправени сме пред заплахата от свят без правила. Смятам, че това представлява сериозна опасност за всички нас."

По думите му тази заплаха засяга както сравнително малки държави като Германия, така и големи сили като Китай. И двете страни разчитат в значителна степен на износа, подчерта германският президент.

„Всеки, който иска да успее на световните пазари, се нуждае от поне минимална степен на предвидимост и стабилност. И двете могат да бъдат гарантирани единствено от правила, които се спазват от всички", заяви той.

Щайнмайер произнесе речта в Пекинския университет, където беше удостоен със званието почетен професор.

Макар германският президент да изпълнява предимно представителни функции, той често изразява позиции по ключови въпроси на външната политика и международните отношения.

В изказването си Щайнмайер настоя и за лоялна конкуренция в търговските отношения между Германия и Китай, както и между Китай и Европейския съюз като цяло.

Той отчете усилията на Пекин през последните години да укрепи икономическата независимост на страната, но предупреди, че това не бива да става за сметка на други държави. Европа не може да приеме положение, при което е изложена на едностранна икономическа уязвимост, подчерта германският президент, като отбеляза, че Китай също не би допуснал подобен риск за собствената си икономика, пише БТА.

Щайнмайер призова и за по-тясно международно сътрудничество при решаването на глобалните проблеми. Сред основните предизвикателства той открои опазването на климата и околната среда, както и регулирането и развитието на изкуствения интелект.