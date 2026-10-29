Протестиращи в Мадрид поискаха оставката на Педро Санчес след влаковата катастрофа с 69 жертви

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От тълпата се чували скандирания „Педро Санчес е виновен" и „Оскар Пуенте е убиец"

Протести заляха Мадрид след влаковата катастрофа с 69 жертви в Испания. Демонстрациите са предизвикани от нарастващото обществено недоволство заради пропуските, довели до трагедията, и исканията за поемане на политическа отговорност. Протестиращите поискаха оставките на премиера Педро Санчес и транспортния министър Оскар Пуенте, а нови аудиозаписи разкриха пропуски в комуникацията между диспечерския център и машинистите преди сблъсъка, съобщава " Дейли мейл".

Безредиците започнали в сряда вечерта пред Министерството на транспорта. Според местни медии демонстрацията в района на Нуевос Министериос първоначално била мирна, но впоследствие прераснала в сблъсъци с полицията.

Част от протестиращите преобръщали контейнери за отпадъци, а други са палили огън. Полицаите използвали лютив спрей и гумени куршуми, за да разпръснат множеството.

От тълпата се чували скандирания „Педро Санчес е виновен" и „Оскар Пуенте е убиец". Протестиращите настоявали двамата политици да поемат отговорност за трагедията.

Пред El Mundo един от участниците заявил, че полицията е използвала сила, въпреки че демонстрантите не са проявявали агресия. По думите му сред присъстващите имало и възрастни хора.

Според публикации в местни медии няколко крайнодесни организации, сред които Revuelta, подкрепяна от партията VOX, призовали за нови демонстрации в различни части на страната.