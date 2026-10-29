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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23828680 www.24chasa.bg

Деми Ловато е приета в болница

Емили Стоичкова
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Певицата Деми Ловато Снимка: Инстаграм/ ddlovato

Деми Ловато е била приета в болница след предполагаема алергична реакция в началото на седмицата, съобщава TMZ.

В понеделник вечерта певицата публикува в Инстаграм снимка от болничното заведение, на която се виждат венозна система и гривна за пациенти. Към кадъра тя написа с чувство за хумор: „Таааака, значи вече съм алергична или към маракуя, или към суши!"

Изпълнителката не разкри какви точно симптоми е получила, нито посочи други възможни причинители на реакцията освен маракуята и сушито.

Източници, запознати със случая, са съобщили пред медията, че Ловато не е останала за нощувка в болницата. Тя била изписана малко след приемането си за преглед, а симптомите отшумели сравнително бързо.

По-късно певицата побърза да успокои почитателите си с нова публикация в Instagram, в която увери: „Добре съм!!"

Певицата Деми Ловато Снимка: Инстаграм/ ddlovato

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