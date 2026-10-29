13 загинали и петима ранени при руски удар с дрон на гарата в Днипро

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Най-малко 13 души загинаха, а петима бяха ранени при руска атака с дрон срещу перон на железопътна гара в централния украински град Днипро, съобщиха украинските власти, цитирани от Франс прес (АФП).

„Тринадесет души бяха убити, а най-малко петима други бяха ранени", написа в приложението „Телеграм" ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа.

По информация на украинските железници дронът е поразил перон, на който се е намирал влак, пише БТА. Жертвите са били именно на това място, уточниха от железопътната компания.