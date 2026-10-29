ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" - "Лудогорец" на 1/8-финал за купата, ЦСК...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23828697 www.24chasa.bg

13 загинали и петима ранени при руски удар с дрон на гарата в Днипро

Валентин Хаджиев
1708
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Руска атака с дрон е убила 13 души на железопътна гара в централния украински град Днипро

Най-малко 13 души загинаха, а петима бяха ранени при руска атака с дрон срещу перон на железопътна гара в централния украински град Днипро, съобщиха украинските власти, цитирани от Франс прес (АФП).

„Тринадесет души бяха убити, а най-малко петима други бяха ранени", написа в приложението „Телеграм" ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа.

По информация на украинските железници дронът е поразил перон, на който се е намирал влак, пише БТА. Жертвите са били именно на това място, уточниха от железопътната компания.

Руска атака с дрон е убила 13 души на железопътна гара в централния украински град Днипро

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте дроновете на Българската армия в действие специално за "24 часа"