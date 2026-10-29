На 5-ия пленум на 20-ия ЦК на ККП се прие „Резолюция за запазване на пълно и стриктно партийно самоуправление“

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20-ият Централен комитет на Китайската комунистическа партия (ККП) проведе петата си пленарна сесия от 26 до 29 октомври в Пекин.

Политбюро на ЦК на ККП води заседанието. Генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин произнесе важно обръщение.

На заседанието участниците изслушаха и обсъдиха доклад за работата на Политбюро, представен от Си Дзинпин. Те също така разгледаха и приеха Резолюцията на ЦК на ККП по някои основни въпроси, отнасящи се до запазване на пълно и стриктно партийно самоуправление. Си Дзинпин направи обяснителни бележки по проекта на резолюцията.

Централният комитет на ККП напълно потвърди работата на Политбюро след четвъртата пленарна сесия на комитета, се казва в комюникето.