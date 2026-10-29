Изтекоха данните на 40 000 служители на US министерството на вътрешната сигурност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS) разследва мащабно изтичане на данни, при което може да са били разкрити самоличността и контактната информация на десетки хиляди служители, съобщават източници на Fox News.

Според източниците, запознати с данните, предполагаемият пробив, определен като „катастрофален" инцидент със сигурността, може да е разкрил имената, длъжностите и местоработата на около 40 000 служители и подизпълнители на DHS. В някои случаи са изтекли и телефонни номера и имейл адреси. Сред засегнатите са приблизително 10 000 служители на Службата за имиграционен и митнически контрол (ICE).

Данните включват и записи за над 20 000 служители на Митническата и гранична служба на САЩ (CBP), сред които и гранични полицаи.

Няколко източника са потвърдили автентичността на част от информацията.

Сайтът за изтичане на данни Distributed Denial of Secrets съобщи в сряда, че е публикувал информация за служителите.

Телевизият е потвърдила независимо, че сред изтеклите записи има имена на няколко агенти под прикритие на ICE, работещи в различни части на страната.

Отговорност за придобиването на данните пое хакерска група с антифашистки възгледи, наричаща се „Department of Peace" (Министерство на мира).

„DHS е наясно с потенциалния пробив и работи активно, за да се справи със ситуацията бързо и ефективно", заяви говорител на ведомството пред „Фокс нюз".

„Приемаме сериозно всички заплахи за сигурността на нашите служители и полицаи и ще работим, за да гарантираме, че всички те са надлежно защитени", се казва още в изявлението. „Ще информираме обществеността, когато разполагаме с повече информация."

Съоснователката на Distributed Denial of Secrets Ема Бест заяви, че е разработен инструмент, който позволява на обществеността да търси в изтеклите данни. По думите й той ще „замени анонимността с отчетност".

В собствено изявление хакерската група Department of Peace заяви, че служителите на DHS „разполагат с нашата информация, така че е справедливо и ние да разполагаме с тяхната". Групата изрази надежда, че данните „могат да бъдат използвани за ограничаване на бъдещи вреди от страна на DHS" и че ще подкрепят всички усилия в тази посока.

Съобщенията за пробива идват на фона на по-широки опасения относно сигурността на личните данни на служители в американските държавни институции.

През миналия месец изтичане на данни от база с кадрова информация на Пентагона разкри чувствителна лична информация за над 2,76 милиона живи американски военнослужещи и цивилни служители, както и за 294 000 починали лица.

Неоторизирани лица са получили достъп до нешифровани файлове, съдържащи социалноосигурителни номера и информация за военната или цивилната служба на засегнатите. Достъпът е бил осъществяван в периода от октомври 2025 г. до юли 2026 г., потвърди по-рано представител на Пентагона.