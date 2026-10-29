Диви свине навлизат все по-често в Загреб, общината увеличава капаните

Диви свине все по-често навлизат в Загреб в търсене на храна, съобщи хърватската обществена телевизия ХРТ. За да ограничи присъствието им в градската среда, общината е поставила шест специални капана, в които през последните шест месеца са заловени над 50 животни. Властите планират броят на капаните да бъде увеличен до осем.

Заснемания с дронове са установили присъствието на около 70 диви свине в града, отбелязва телевизията. Животните се движат по улиците, ровят в контейнерите за отпадъци и нанасят щети на градини, овощни насаждения и земеделски култури.

Тъй като ловът в градска среда би създал сериозен риск за хората, общината работи съвместно с Ветеринарния факултет на Загребския университет и градския зоопарк по програма за контрол на популацията. Капаните са модулни и могат да бъдат премествани според необходимостта. След затварянето им животните се упояват при спазване на съответните разпоредби, като се взема предвид и рискът от африканска чума по свинете.

Според директора на Загребския зоопарк Иван Цизел навлизането на диви животни в градовете се дължи не само на наличието на храна, но и на достъпните зелени площи, водоизточниците и недостатъчно добре оградените дворове. Подобен проблем се наблюдава и в други европейски градове, сред които Берлин, Виена и Барселона, посочва ХРТ.

Представители на ловните служби съобщават, че досега не са регистрирани нападения на диви свине срещу хора. Те обаче предупреждават, че домашните любимци могат да бъдат изложени на риск, пише БТА.

Специалистите съветват хората, които срещнат дива свиня, да не се приближават до нея и да не се опитват да я прогонват. Вместо това трябва да ѝ дадат възможност да се отдалечи сама.