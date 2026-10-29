Приключи разследването за смъртта на Хейдън Панетиър, причината е комбинация от наркотици

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Смъртта на актрисата Хейдън Панетиър беше обявена за случайна, а разследването по случая е приключено, съобщиха в сряда от полицията в Грийнвил, щата Южна Каролина.

Полицията уточни, че заключението се основава на становището на съдебния лекар и резултатите от разследването.

Панетиър, която беше на 36 години и е известна с ролите си в телевизионните сериали „Герои" и „Нешвил", беше открита в безсъзнание на 16 август в жилищен комплекс в Южна Каролина, където била отседнала, съобщава turkiyetoday.

Съдебният лекар установи наличие на няколко наркотични вещества

През септември службата на съдебния лекар в окръг Грийнвил установи, че смъртта на актрисата е настъпила вследствие на токсичните ефекти на комбинация от няколко вещества, сред които фентанил, 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол и кветиапин.

Според съдебния лекар няма данни за физически травми, допринесли за смъртта ѝ. При първоначалната проверка и последвалото разследване полицията също не е открила признаци за умишлено причиняване на смъртта.

Панетиър е говорила публично за зависимостта си, а според доклада на съдебния лекар тя е постъпила в рехабилитационен център само няколко седмици преди смъртта си.

Бившият ѝ партньор Брайън Хикърсън, с когото имали връзка с прекъсвания, е бил в жилищния комплекс по време на смъртта ѝ. Според полицейските документи той е показал на служителите плик с лекарства, които по думите му актрисата е приемала.

Семейството реагира на заключенията

След оповестяването на резултатите от съдебномедицинската експертиза майката на Панетиър, Лесли Фогъл, определи дъщеря си като борбена жена.

Тя посочи, че актрисата открито е говорила за зависимостта си и многократните си опити да се лекува. Според майка ѝ тези усилия показвали решимостта на дъщеря ѝ да води по-здравословен живот.

Лесли Фогъл добави, че никога не е чувала дъщеря ѝ да споменава фентанил.