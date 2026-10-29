Евростат: България е трета в ЕС по количество отпадъци на човек и първа по депониране

България е на трето място в Европейския съюз по количество генерирани отпадъци на човек от населението, без да се включват големите количества минерални отпадъци от миннодобивната промишленост, кариерите и строителството. През 2024 г. на всеки жител на страната се падат средно по 2881 кг отпадъци, показват най-новите данни на европейската статистическа служба Евростат.

Средното количество за ЕС е 1697 кг на човек. На първо място е Естония с 4703 кг, следвана от Белгия с 3157 кг и България с 2881 кг. Най-малко отпадъци на човек са отчетени в Малта – 1092 кг, Ирландия – 1199 кг, и Словения – 1254 кг.

Общо през 2024 г. в ЕС са образувани 765 млн. тона отпадъци, без да се включват големите количества минерални отпадъци. Това представлява около 35% от всички отпадъци в Съюза, чието количество достига 2,196 млрд. тона.

През последните две десетилетия количеството отпадъци в ЕС, без големите минерални отпадъци, е намаляло с 1,9% спрямо 2004 г., когато са били отчетени 779,5 млн. тона.

През 2024 г. в ЕС 42% от третираните отпадъци са били рециклирани. Общият дял на отпадъците, преминали през различни операции по оползотворяване, достига 61,8%. В тази категория се включват рециклирането, използването на отпадъци за запълване на изкопи и изгарянето с оползотворяване на енергия.

Рециклирането представлява 42% от всички третирани отпадъци в ЕС, докато 13,3% са използвани за запълване на изкопи, а 6,5% са изгорени с цел производство на енергия. Делът на депонираните отпадъци е 37,8%, а други 0,4% са изгорени без оползотворяване на енергия.

В България депонирането остава преобладаващият метод за третиране на отпадъците. През 2024 г. на него се падат 91,4% от всички третирани отпадъци, с което страната заема първо място в ЕС. Следват Финландия с 84,4% и Швеция със 75,1%.

В 12 държави членки повече от половината третирани отпадъци са били рециклирани. Най-висок дял е отчетен в Италия – 87,3%, Унгария – 77,1%, и Словакия – 69,8%.

В Словения 67,8% от отпадъците са използвани за запълване на изкопи или за инженерни и ландшафтни дейности. В Ирландия този дял достига 45,2%.

Изгарянето с оползотворяване на енергия е по-рядко използван метод в ЕС, но в Дания достига 27% от третираните отпадъци, а в Литва – 19,4%.