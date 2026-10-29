Върховният лидер на Иран поставя условия за прекратяване на войната със САЩ и Израел

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей определи икономическата устойчивост, общественото благосъстояние, националното единство, сигурността и защитата на националните интереси като основни приоритети на страната на фона на войната със САЩ и Израел, предаде иранската информационна агенция ИРНА.

Приоритетите са били обсъдени по време на отделни срещи на Хаменей с президента Масуд Пезешкиан, председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, ръководителя на съдебната система Голамхосейн Мохсени Еджеи и секретаря на Върховния съвет за национална сигурност генерал-майор Мохсен Резаи.

На среща с Пезешкиан през август двамата са обсъдили поминъка на населението, последиците от войната, развитието на военната обстановка, заетостта, жилищния въпрос и външноикономическите отношения. Сред темите са били още управлението на националната валута, валутните резерви и енергийните ресурси. Пезешкиан е подчертал необходимостта от реформи в потреблението на енергия и от мерки за предотвратяване на прекъсванията на доставките на газ и електроенергия през зимата.

По време на среща с Галибаф този месец Хаменей е акцентирал върху укрепването на националната мощ, запазването на общественото единство и поддържането на активно и възпиращо обществено присъствие чрез вечерни публични митинги. По-късно председателят на парламента е заявил пред депутатите, че върховният лидер е в добро здраве.

В разговор с ръководителя на съдебната система Мохсени Еджеи Хаменей е посочил разширяването на достъпа до правосъдие, защитата на обществените права и ефективната борба с корупцията като ключови условия за укрепване на общественото доверие и социалния капитал.

На срещата със секретаря на Върховния съвет за национална сигурност Резаи върховният лидер е определил съвета и неговия секретариат като основен център за формиране на националната политика. Той е подчертал и взаимовръзката между културата, политиката, икономиката и сигурността.

В рамките на разговорите са били обсъдени също състоянието на въоръжените сили, икономическата и психологическата война, устойчивостта на националната сигурност и условията, които Техеран поставя за прекратяване на конфликта, пише БТА.

Хаменей е подчертал необходимостта от защита на правата и интересите на иранския народ и на т.нар. „Фронт на съпротивата". Според позицията на иранското ръководство прекратяването на войната трябва да бъде обвързано с изпълнението на поставените от Техеран условия и с преодоляването на сегашното положение, определяно като „нито война, нито мир".