Зеленски призова Запада за нови санкции срещу Русия след атаката в Днипро

Украинският президент Володимир Зеленски призова западните държави да засилят натиска върху Москва след определената от него като „ужасяваща" руска атака с дрон срещу перон на железопътна гара в централния украински град Днипро, при която загинаха 13 души, предаде Франс прес (АФП).

В публикация в социалните мрежи Зеленски постави въпроса колко още атаки срещу украинското население ще бъдат извършени след отмяната на санкциите срещу някои руски олигарси и руския енергиен сектор.

„Необходими са решителни и справедливи действия от страна на Америка и Европа в отговор на руската ескалация. Санкциите срещу Москва и военната ѝ машина не трябва да бъдат облекчавани, докато продължава войната на Русия. Време е ЕС, САЩ и Г-7 да приемат нови, по-силни санкции", написа украинският президент, предаде БТА.