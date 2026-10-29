Турция разработва цифров портфейл за самоличност и дипломи

Турция планира през 2027 г. да започне тестовото използване на прототип на национален цифров портфейл за самоличност, който ще съдържа основни документи за идентификация и дипломи, съобщи Анадолската агенция.
Според информация на агенцията, базирана на Годишната програма на Президентството за 2027 г., инициативата е част от усилията за подобряване на дизайна и предоставянето на цифрови обществени услуги чрез преструктуриране на съществуващите процеси.
Първоначално прототипът ще бъде изпробван в учебно заведение, чието име засега не се съобщава. След това се предвижда приоритетен достъп до цифровия портфейл да получат служителите в публичния сектор.
Проектът се разработва под ръководството на Председателството по киберсигурност към президентството. В работата ще участва и Министерството на вътрешните работи в сътрудничество с други държавни институции и организации.
Паралелно с това турските власти планират да надградят портала за електронни услуги на държавната администрация, известен като e-Devlet. Целта е да се даде по-голям приоритет на услугите, свързани с плащания и удостоверяване на самоличността, както и да се уеднаквят стандартите за предоставяне на общински услуги, пише БТА.
По данни на Анадолската агенция порталът e-Devlet предлага общо 9436 вида услуги от 1130 институции и организации. Сред тях са централни държавни ведомства, общини и техни дружества, университети и частни организации.