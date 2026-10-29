Турция разработва цифров портфейл за самоличност и дипломи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турция планира през 2027 г. да започне тестовото използване на прототип на национален цифров портфейл за самоличност, който ще съдържа основни документи за идентификация и дипломи, съобщи Анадолската агенция.

Според информация на агенцията, базирана на Годишната програма на Президентството за 2027 г., инициативата е част от усилията за подобряване на дизайна и предоставянето на цифрови обществени услуги чрез преструктуриране на съществуващите процеси.

Първоначално прототипът ще бъде изпробван в учебно заведение, чието име засега не се съобщава. След това се предвижда приоритетен достъп до цифровия портфейл да получат служителите в публичния сектор.

Проектът се разработва под ръководството на Председателството по киберсигурност към президентството. В работата ще участва и Министерството на вътрешните работи в сътрудничество с други държавни институции и организации.

Паралелно с това турските власти планират да надградят портала за електронни услуги на държавната администрация, известен като e-Devlet. Целта е да се даде по-голям приоритет на услугите, свързани с плащания и удостоверяване на самоличността, както и да се уеднаквят стандартите за предоставяне на общински услуги, пише БТА.

По данни на Анадолската агенция порталът e-Devlet предлага общо 9436 вида услуги от 1130 институции и организации. Сред тях са централни държавни ведомства, общини и техни дружества, университети и частни организации.