Машинистът на ударения влак в Испания предупредил, че не може да тръгне минути преди удара

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На влака, движещ се зад спрялата композиция, било разрешено да продължи с нормална скорост

Аудиозаписи разкриха как машинистът на спрелия високоскоростен влак в Испания съобщил на железопътния контролен център, че не може да потегли, малко преди друга композиция да се вреже в него. При катастрофата загинаха най-малко 69 души, а десетки бяха ранени. Записите показват и как на влака, движещ се зад спрялата композиция, било разрешено да продължи с нормална скорост, съобщава Би Би Си.

Трагедията се разигра в сряда сутринта, когато влак на държавния оператор „Ренфе" (Renfe), пътуващ от Мадрид за Севиля, се вряза в задната част на спрял влак на частния превозвач „Ирио" (Iryo). Испанските власти разследват причините за катастрофата, определяна като една от най-тежките железопътни трагедии в съвременната история на Европа.

Три аудиозаписа, публикувани от испанските медии „Ел Паис" и RTVE, разкриха разговорите между двамата машинисти и контролния център в испанската столица.

Единият запис показва комуникацията между оператор от контролния център и машиниста на влака на „Ренфе", който се движел след другата композиция и имал технически затруднения.

катастрофата в Испания снимка: Ройтерс

След няколко реплики операторът наредил на машиниста да продължи пътуването си и да се движи по резервната система за странична сигнализация с нормална скорост и в нормален режим на работа.

„При нормална скорост?", попитал машинистът. „Да", отговорил операторът.

Системата за странична сигнализация е резервен начин за управление на железопътното движение, който се използва при отказ на автоматичната сигнализация или на системата за предаване на данни.

В друг запис машинистът на влака на „Ирио" съобщава, че връзката със системата за управление на движението е прекъснала и композицията не може да потегли.

„Влакът е спрял пред входния сигнал при Урда", обяснява той на оператора. След няколко реплики машинистът получава указание да продължи пътуването си нормално. В по-късен запис обаче машинистът отново се свързва с контролния център и съобщава, че все още не може да потегли.

„Влакът не ми позволява да управлявам системата за безопасност. Затова все още съм спрял пред входния сигнал", казва той.

Последният запис подсказва, че операторът е бил уведомен, че влакът на „Ирио" продължава да стои на място, докато другата композиция се приближава.

Влакът на държавния оператор „Ренфе" е превозвал 397 пътници, а този на частната компания „Ирио" – 147. Според първоначалната информация проблем с автоматичната сигнализационна система, причинен от компютърна неизправност, е принудил всички влакове в засегнатия участък да спрат. По-късно обаче на влака на „Ренфе" било наредено да продължи движението си по погрешка, съобщи испанският министър на транспорта Оскар Пуенте. Той определи като „необяснимо" решението влаковете да бъдат пуснати отново без ограничения на скоростта.

От „Ирио" потвърждават пред Би Би Си, че влакът им е бил „ударен отзад" от другата композиция.

Публикуването на аудиозаписите предизвика критики от испански политици. Алберто Ибанес, депутат от лявата платформа „Сумар" (Sumar), определи изтичането на записите като „отвратително" в публикация в социалната мрежа X.

Ирене Монтеро, кандидатът за премиер на лявата партия „Подемос" (Podemos), заяви, че отговорността за катастрофата не бива да бъде стоварвана върху един служител. По думите й машинисти и експерти от години предупреждават за рисковете от либерализацията на железопътния сектор.

Испанският премиер Педро Санчес посети мястото на катастрофата и заяви, че властите работят „ден и нощ", за да подкрепят семействата на жертвите, да установят всички обстоятелства около трагедията и да засилят мерките за безопасност, така че подобен инцидент никога повече да не се случи.

Испания обяви тридневен национален траур за жертвите на катастрофата. Повечето политици отмениха публичните си прояви и прекратиха предизборните си кампании преди предсрочните избори на 29 ноември.

Изключение направи крайнодясната партия „Вокс" (Vox). Лидерът й Сантяго Абаскал заяви, че партията му няма да участва в опити „траурът да бъде използван, за да се заглуши критиката" към железопътната инфраструктура на страната.

Междувременно около 1500 души се събраха през нощта пред сградата на испанското Министерство на транспорта в Мадрид, съобщи телевизия TVE. Според медията протестиращите настоявали основно за оставките на Санчес и Пуенте.

Протестите в Испания снимка: Ройтерс

Полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне тълпата, след като демонстранти започнали да хвърлят бутилки и сигнални факли. Няма съобщения за пострадали или арестувани.

В четвъртък машинистите проведоха предварително планираната си стачка. Испанският синдикат на железопътните машинисти „Семаф" (Semaf) заяви, че протестните действия са в защита на безопасността на железопътния транспорт.

Лидерът на основната опозиционна Народна партия Алберто Нунес Фейхоо заяви: „Испания има право да знае какво се случва с нейната инфраструктура".

На мястото на катастрофата спасителните екипи работиха през цялата нощ под мощни прожектори. Те разрязваха металните вагони в търсене на жертви, като самоличността на много от загиналите все още не е установена.

Според испанското Министерство на вътрешните работи стотици служители са изпратени на мястото на трагедията. За издирването на жертвите и разчистването на отломките се използват дронове и хеликоптери.

Говорител на испанската Гражданска гвардия съобщи, че са мобилизирани над 900 служители от различни специализирани звена. Основният приоритет е идентифицирането на останките.

Все още не е ясно колко време ще отнеме процесът. Властите призоваха хората с изчезнали близки да посетят един от създадените местни центрове, където се вземат ДНК проби.

Очевидци разказват за окървавени и дезориентирани пътници, хора, затиснати в седалките си, и дим, изпълващ вагоните. Един от тях се е запалил.

Късно в сряда близки на пътниците все още се опитваха да получат информация за хората, пътували в двата влака. Испанската Гражданска гвардия откри центрове в Мадрид, Толедо, Севиля и Кордоба, където се приемат сигнали за изчезнали хора.

„Основният приоритет е идентифицирането на изчезналите и вземането на ДНК проби, за да бъдат открити техните близки", съобщиха от Гражданската гвардия в публикация в X.

Катастрофата е най-тежката в Испания от 2013 г. насам. Тогава 80 души загинаха при дерайлирането на влак край Сантяго де Компостела в северозападната част на страната.