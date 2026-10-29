Изкуственият интелект разпозна открадната картина, въпреки че била променена

Карабинерите в Италия откриха изображение на света Агнеса, предложено с промени в творбата на антикварен пазар

Двайсет години след кражбата от църква в италианския град Сулмона, една картина се завърна при законните си притежатели благодарение на изкуствения интелект. Според изданието OpenOnline, което цитира Би Би Си, крадците се опитали да заличат следите, като променили някои от най-характерните детайли в изображението. Това, което трябвало да направи произведението неразпознаваемо за хората, не успяло обаче да заблуди специализирания софтуер на италианските карабинери.

Става дума за картина, изобразяваща света Агнеса, открадната на 11 август 2004 г. от църквата „Мадона дела Потенца" в Сулмона, област Абруцо. Както съобщава италианското издание, произведението било открито едва през октомври 2024 г. по време на антикварен панаир в Парма. Операцията е резултат от съчетаването на традиционната полицейска работа с технологиите за разпознаване на изображения.

Промените в картината били внимателно подбрани. Първоначално света Агнеса била изобразена с агне- или символ, характерен за нейната християнска иконография, и с палмова клонка, свързана с мъченичеството. След кражбата тези елементи били прикрити със слой боя. Агнето било заменено с пергамент, а ореолът и палмовата клонка били заличени. Така светицата заприличала на обикновена млада жена, представена като сибила.

Целта била да се затрудни разпознаването на картината и да се улесни евентуалното й пласиране на пазара за произведения на изкуството.

През октомври 2024 г. обаче карабинерите, които извършвали проверки на щандовете на антикварния панаир в Парма, заснели картината и качили фотографията в специализирана база данни. Само няколко часа по-късно системата сигнализирала за възможно съвпадение с откраднато произведение. На следващия ден служителите се върнали на панаира и иззели картината за допълнителни експертизи. Сравнението на цветовете и композицията позволило да бъде установена връзката с оригиналното произведение. На 30 май 2025 г., повече от две десетилетия след изчезването й, картината била върната на епархията в Сулмона.

В основата на откритието стои системата Swoads, съкращение от Stolen Works of Art Detection System, или система за откриване на откраднати произведения на изкуството. Тя е разработена за нуждите на специализираното подразделение на карабинерите за защита на културното наследство. Софтуерът не търси единствено напълно идентични изображения. Той анализира визуални характеристики като цветове, контури и композиция, за да открива съвпадения дори когато картината е била променена, повредена или разрязана на части. Това е особено важно при произведения, чиито първоначални фотографии са стари, с ниско качество или направени при неподходящо осветление.

Swoads следи и интернет пространството, в това число сайтове на аукционни къщи, платформи за електронна търговия и социални мрежи. Така произведения, които са изчезнали преди десетилетия, могат да бъдат разпознати, когато отново се появят на пазара. Според подполковник Салваторе Рапикаволи от командването на карабинерите за защита на културното наследство, цитиран от Open, от ноември 2023 г. системата е допринесла за възстановяването на над 300 големи произведения. Става въпрос за картини и скулптури, но също и на повече от 165 000 други предмета, сред които монети, медали, ръкописи, религиозни артефакти, марки и документи. Общата им стойност надхвърля 203 милиона евро.

Случаят със света Агнеса не е изолиран. През април 2026 г. италианските медии съобщиха за откриването на картината „Почивката на овчарката"на художника Филипо Пoлици, открадната през 1972 г. от Галерията за модерно изкуство във Фелтре, област Венето. Според Анса произведението било открито в аукционна къща в Пиемонт благодарение на Swoads. След проверка на произхода и автентичността картината била върната на община Фелтре. Според разследването лицето, предложило я за продажба, не знаело, че тя е открадната.

Друг показателен случай е откриването през март 2026 г. на дървена статуя на Мадоната с Младенеца от XIV век. Тя била открадната през 1977 г. от замъка в Монселиче, до Падуа, и била намерена в област Ломбардия почти 49 години по-късно. Статуята била върната на фондация „Джорджо Чини" във Венеция.

Новите технологии променят начина, по който се издирват откраднати произведения на изкуството, но не премахват необходимостта от човешка експертиза, коментират експертите. Алгоритъмът може да открие подозрително съвпадение, но след това следват проверки на произхода, оценки на специалисти, разследване на собствеността и съдебни процедури.

Италианската база данни за незаконно отнети културни ценности се поддържа от 1969 г. и съдържа информация за милиони предмети. В миналото служителите е трябвало да сравняват ръчно фотографии и описания, да посещават антикварни пазари и да преглеждат каталози на аукционни къщи. Изкуственият интелект ускорява тази работа, като анализира огромен брой изображения и открива прилики, които лесно биха останали незабелязани от човешкото око.

Това не означава, че всяко откраднато произведение може да бъде намерено. Някои картини никога не се появяват на публичния пазар, а други могат да останат скрити в частни колекции или да бъдат изнесени в чужбина. Въпреки това възможността за непрекъснато наблюдение на интернет пространството увеличава шансовете за откриване на произведения, смятани за безвъзвратно изгубени.