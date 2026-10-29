Илхан Кючюк проведе ключови срещи в Хага с фокус върху международното правосъдие

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Делегация на ЕП, водена от председателя на Правната комисия Илхан Кючюк проведе редица срещи в Хага, насочени към укрепването на международното правосъдие и по-добрата защита за гражданите, подаващи сигнали за нарушения. Визитата постави акцент върху пренасянето на водещи европейски практики у нас и засилването на институционалния диалог.

Във фокуса на посещението беше срещата в Международния наказателен съд, по време на която бяха обсъдени работата на Съда, развитието на международния правен ред и ролята на международните съдебни институции в условията на нарастващ натиск върху многостранното сътрудничество.

Евродепутатът от „Обнови Европа" Илхан Кючюк подчерта значението на независимостта и авторитета на международното правосъдие, както и необходимостта от устойчиви механизми за защита на международния правен ред.

„Укрепването на институциите и спазването на принципите на върховенството на правото са от ключово значение за гарантирането на справедливостта и международната стабилност", заяви той.

Посещенията и проведените разговори потвърдиха значението на активния институционален диалог и международния обмен на опит за развитието на ефективна правна рамка и защитата на основните принципи на правовата държава.