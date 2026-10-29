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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23829403 www.24chasa.bg

ЕК: Ударите по търговски кораби в Черно море застрашават интересите на ЕС

Валентин Хаджиев
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ЕК определи нападенията срещу търговски кораби в Черно море като неприемлива ескалация Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Говорител на Европейската комисия заяви, че ударите по търговски кораби в Черно море застрашават интересите на Европейския съюз. Той изрази солидарност с България след инцидента от вчера край българския бряг.

Нападенията с дронове срещу търговски кораби са част от по-широка тенденция на зачестяващи и опасни посегателства. По думите на говорителя това е неприемлива ескалация, която поставя под заплаха сигурността на корабоплаването в региона, интересите на ЕС и международната общност, разчитаща на доставките през Черно море.

Според Европейската комисия ситуацията е следствие от руското военно нападение срещу Украйна и засяга човешкия живот, сигурността на хранителните доставки и критичната инфраструктура, пише БТА.

ЕС призовава за гарантиране на сигурността и свободния достъп до Черно море и е готов да работи съвместно с България и Румъния за справяне с тези предизвикателства.

ЕК определи нападенията срещу търговски кораби в Черно море като неприемлива ескалация

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