ЕК: Ударите по търговски кораби в Черно море застрашават интересите на ЕС

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Говорител на Европейската комисия заяви, че ударите по търговски кораби в Черно море застрашават интересите на Европейския съюз. Той изрази солидарност с България след инцидента от вчера край българския бряг.

Нападенията с дронове срещу търговски кораби са част от по-широка тенденция на зачестяващи и опасни посегателства. По думите на говорителя това е неприемлива ескалация, която поставя под заплаха сигурността на корабоплаването в региона, интересите на ЕС и международната общност, разчитаща на доставките през Черно море.

Според Европейската комисия ситуацията е следствие от руското военно нападение срещу Украйна и засяга човешкия живот, сигурността на хранителните доставки и критичната инфраструктура, пише БТА.

ЕС призовава за гарантиране на сигурността и свободния достъп до Черно море и е готов да работи съвместно с България и Румъния за справяне с тези предизвикателства.