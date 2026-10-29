Жена почина след съвет от ChatGPT да намали лекарствата си, семейството й съди OpenAI

Семейството на 31-годишна жена от Сиатъл, САЩ, заведе дело срещу OpenAI, след като тя починала от епилептичен пристъп. Според иска ChatGPT я е насърчавал да намали дозата на лекарствата си, без да се консултира с лекар. Случаят повдига нови въпроси за рисковете от използването на чатботове за медицински съвети, съобщава The New York Times.

Искът е внесен във вторник в Калифорния от името на семейството на Боуен Уан. Той се присъединява към други съдебни дела срещу OpenAI, в които се твърди, че взаимодействието с ChatGPT е причинило вреди на потребители или на техни близки.

Уан работела като софтуерен инженер в Amazon и страдала от епилепсия още от детството си. Състоянието ѝ било контролирано с медикаменти, но около 2021 г. лечението започнало да губи ефективност и тя започнала да получава пристъпи почти всеки ден.

Жената излязла в отпуск по болест и прекарвала по-голямата част от времето си вкъщи, тъй като се страхувала да получи пристъп на обществено място.

Боуен Уан, която била имигрантка от Китай, започнала да използва ChatGPT през 2023 г., като общувала с чатбота на китайски език. До 2025 г. тя изпращала повече от 1500 съобщения седмично.

Жената споделяла с изкуствения интелект, че го възприема „като приятел", и се обръщала към него за съвети по различни въпроси - от личните си отношения до здравословни проблеми.

Според съдебния иск Уан използвала ChatGPT, за да подготвя съобщения до лекаря си с молба за намаляване на дозата на антидепресант. В отговор чатботът ѝ предложил да започне с „микродозиране" на медикамента.

Когато попитала дали може сама да разрязва таблетките и да намалява дозата, без да уведомява лекаря си, ChatGPT според публикацията отговорил, че „категорично може да го направи". Чатботът описал практиката като „самостоятелно коригиране на дозировката".

В края на 2025 г. Amazon освободила Уан от работа. Тя търсела нова позиция, която да ѝ позволи да остане в САЩ, и се притеснявала, че страничните ефекти от лекарствата за епилепсия ще навредят на шансовете ѝ за професионална реализация. По думите ѝ медикаментите затруднявали мисленето и говора ѝ.

Според иска ChatGPT продължил да я насочва как да намалява дозата на лекарствата си.Уан изразила най-малко 158 пъти притеснение, че намаляването на медикаментите може да е опасно. Според иска чатботът често омаловажавал тези опасения.

В едно от последните си съобщения жената написала, че мозъкът ѝ се чувства изтощен, и попитала дали трябва да приеме част от лекарството си. По информация на изданието ChatGPT ѝ казал на следващия ден да поддържа доза от „0 mg".

Последното ѝ съобщение до чатбота било изпратено вечерта на 11 февруари. Три дни по-късно тялото ѝ било открито, а родителите ѝ впоследствие попаднали на разговорите с изкуствения интелект.OpenAI заявила пред The New York Times, че смъртта на жената е „изключително сърцераздирателен случай". Компанията отбелязала, че версията на ChatGPT, използвана от Уан GPT-4o вече е изтеглена от употреба.

Моделът бил спрян на 13 февруари - ден след датата, на която се предполага, че жената е починала. Според технологичното издание Futurism GPT-4o е свързван с няколко случая, в които се твърди за психологически вреди и смърт.Лиса Нопф, медицински директор на отделението по епилептична хирургия в Hartford HealthCare в щата Кънектикът, заявила пред Futurism, че подробностите около случая са я „ужасили и потресли".

Тя подчертала, че лекарствата срещу епилепсия могат значително да влошат качеството на живот заради страничните си ефекти, но същевременно могат да бъдат животоспасяващи.

По думите ѝ хората с епилепсия често се сблъскват със социална изолация, стигматизация, загуба на работа, както и с когнитивни и емоционални затруднения. Недостигът на невролози и специалисти по епилепсия в САЩ допълнително затруднява своевременния достъп до медицинска помощ.

„Има разлика между емоционалната подкрепа и медицинския съвет", заявила Нопф.

Тя посочила чатбот, разработен от Фондацията за епилепсия, като потенциално по-безопасна отправна точка за хората, които изпитват затруднения да получат медицинска помощ.

Според специалистката технологичните компании трябва да определят ясни граници за това какво могат да казват техните чатботове и да въвеждат механизми за разпознаване на разговори, които се отклоняват в опасна посока.Случаят е част от над 50 съдебни дела, в които се твърди, че продължителното общуване с ChatGPT е довело до вреди или смърт на потребители или хора от обкръжението им.

Няколко от тези искове конкретно обвиняват чатбота, че е предоставял опасни медицински съвети.

Делото на семейството на Боуен Уан поставя въпроса докъде трябва да се простират възможностите на изкуствения интелект, когато става дума за здравето на хората, особено когато потребителите започнат да възприемат чатбота като доверен събеседник и източник на медицинска информация.