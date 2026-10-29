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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23829519 www.24chasa.bg

Южна Корея и Германия договориха сътрудничество в технологиите и енергетиката

Валентин Хаджиев
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Фридрих Мерц

Южна Корея и Германия ще задълбочат сътрудничеството си в икономиката, високотехнологичните индустрии и енергийната сигурност. Това заяви южнокорейският президент И Дже-мьон след среща на върха с германския канцлер Фридрих Мерц в Сеул, предаде Ройтерс.

На съвместна пресконференция И Дже-мьон съобщи, че е поискал от Мерц Германия да подкрепи усилията на Южна Корея за осигуряване на благоприятни условия за страната в рамките на европейския Закон за ускоряване на промишленото производство, пише БТА.

Двамата лидери са се договорили също да издигнат двустранните отношения до равнище на „засилено стратегическо партньорство", подчерта южнокорейският президент.

Фридрих Мерц

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