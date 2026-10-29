Южна Корея и Германия договориха сътрудничество в технологиите и енергетиката

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Южна Корея и Германия ще задълбочат сътрудничеството си в икономиката, високотехнологичните индустрии и енергийната сигурност. Това заяви южнокорейският президент И Дже-мьон след среща на върха с германския канцлер Фридрих Мерц в Сеул, предаде Ройтерс.

На съвместна пресконференция И Дже-мьон съобщи, че е поискал от Мерц Германия да подкрепи усилията на Южна Корея за осигуряване на благоприятни условия за страната в рамките на европейския Закон за ускоряване на промишленото производство, пише БТА.

Двамата лидери са се договорили също да издигнат двустранните отношения до равнище на „засилено стратегическо партньорство", подчерта южнокорейският президент.