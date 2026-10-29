Лавров ще призове за отмяна на санкциите срещу Русия на срещата на Г-20

Руският външен министър Сергей Лавров ще призове за отмяна на санкциите срещу Москва по време на посещението си в САЩ, където утре и в събота ще участва в срещата на външните министри от Г-20. Това съобщи руското Министерство на външните работи, цитирано от Франс прес.

По време на разговорите Лавров ще се противопостави на политиката на определени държави, които според Москва използват икономически средства за натиск върху своите противници. Сред тях руското външно министерство посочва санкциите, търговските войни и прекъсването на веригите за доставки.

Москва ще защитава позицията, че благоденствието на населението зависи от отворена световна икономика, както и от противодействието на нелоялната конкуренция и практиките, които руската страна определя като неоколониални и широко използвани от Запада.

Руското външно министерство съобщи също, че подготовката за посещението на Лавров е била затруднена от административни пречки в САЩ, свързани с акредитации и издаването на визи. Москва призова за продължаване на усилията за премахване на ограниченията пред пътуванията на руски дипломати до САЩ, за да се гарантира успешното провеждане на следващата среща на върха на Г-20, насрочена за 14 и 15 декември в Маями.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп е постигнал този месец споразумение с руския президент Владимир Путин, насочено към облекчаване на санкциите срещу Москва в замяна на доставки на руски дизел за световния пазар.

Мярката цели да понижи цените на горивата за американските потребители преди междинните избори на 3 ноември, но предизвика остри критики от страна на Украйна и нейните съюзници, пише БТА.

Във вторник Москва съобщи, че три танкера с руски дизел пътуват към САЩ, а четвърти се очаква да отплава на следващия ден, отбелязва Франс прес.