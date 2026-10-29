Хегсет уволни главния военен стратег на Пентагона

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Той е вторият генерал, отстранен от тази длъжност, известна във военните среди като „J5", по време на мандата на Хегсет

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е уволнил най-високопоставения военен стратег на Пентагона, съобщи в сряда представител на американското военно ведомство. Това е поредният генерал, отстранен от поста си, докато президентът Доналд Тръмп обмисля нови удари срещу Иран в рамките на войната, продължаваща вече осем месеца.

Генерал-лейтенант Брет Силвия от сухопътните войски е отстранен от поста директор по стратегията, планирането и политиката в Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ, информиара в-к "Ню Йорк Поуст"

Той е вторият генерал, отстранен от тази длъжност, известна във военните среди като „J5", по време на мандата на Хегсет.

Неговият предшественик, генерал-лейтенант Джоузеф Макгий, беше принуден да се пенсионира през октомври миналата година.

Представителят на военното ведомство, пожелал анонимност заради чувствителния характер на кадровите въпроси, заяви, че засега няма определен заместник на Силвия и не е посочена причина за уволнението му. По-рано информацията беше съобщена от списание The Atlantic.

Говорител на Обединения комитет на началник-щабовете заяви, че председателят на комитета, щабът и обединените въоръжени сили изразяват дълбоката си благодарност към генерал-лейтенант Брет Силвия и семейството му за 32-те години достойна служба в полза на страната. Оттам му пожелават всичко най-добро.

Директорът на J5 и екипът му обикновено отговарят за изготвянето и координирането на военните планове съвместно с председателя на Обединения комитет на началник-щабовете и президента.

Отстраняването на Силвия идва на фона на многократните изявления на Тръмп, че обмисля нови военни операции срещу Иран.

Тръмп обеща да „довърши започнатото" в Иран, след като преди осем месеца започна войната съвместно с Израел. Той заяви, че нови удари са възможни след междинните избори в САЩ следващата седмица.

Американски представители са предупредили няколко държави от Близкия изток и регионални съюзници да бъдат готови за евентуални нови военни действия след изборите във вторник, както и за възможността Иран да се опита да им отмъсти. Това съобщиха двама дипломати, запознати с разговорите.

По думите им Тръмп все още не е взел окончателно решение за нови удари.

Трети американски самолетоносач и хиляди допълнителни военнослужещи вече се насочват към региона.

Преди да се присъедини към Обединения комитет на началник-щабовете, Силвия командваше 101-ва въздушнодесантна дивизия във Форт Кембъл, щата Кентъки. Той заема този пост до май 2025 г., според официалната му биография, която вече е премахната от интернет. Преди това е бил и заместник-директор на J5.

Той е поредният от близо две дузини генерали, адмирали и други висши военни ръководители, които са уволнени, принудени да се пенсионират или напускат по друг начин по време на мандата на Хегсет. В почти всички случаи Пентагонът не е обяснил публично причините за тези кадрови промени.

Сред отстранените са и цивилните ръководители на министерствата на сухопътните и военноморските сили, както и някои от най-високопоставените униформени командири в отделните видове въоръжени сили.

Хегсет нареди съкращенията на висшите военни да бъдат удвоени, като целта е броят на генералските и адмиралските позиции да бъде намален с 20% до 1 януари 2027 г.

В момента в американската армия има приблизително 800 позиции за генерали и адмирали.

„Наричам го търсене на отговорност и нещо, което отдавна трябваше да се случи", заяви Хегсет на 30 септември пред младши офицери и военнослужещи във военната база на морската пехота в Куантико.

Някои членове на Конгреса разкритикуваха съкращаването на висшия военен състав, като го определиха като „чистка", чиито последици ще отнемат години за преодоляване.

„Той сякаш има някаква дълбоко вкоренена неприязън към военното ръководство", заяви миналия месец сенаторът от Аризона Марк Кели, бивш боен пилот от военноморските сили, който неведнъж е критикувал Хегсет.

„Той прочиства цяло поколение отлични военни ръководители и ще е необходимо цяло поколение, за да се възстановим от това."

Пентагонът не е отговорил незабавно на запитванията за коментар, изпратени късно в сряда.