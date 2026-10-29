Тръмп настани помощничка си Натали Харп в личната си трапезария до Овалния кабинет

Доналд Тръмп е преместил 30-годишната си помощничка Натали Харп в личната си трапезария в Белия дом, която се намира непосредствено до Овалния кабинет. Там тя вече работи на масата, на която американският президент чете новини и документи, гледа телевизия и провежда телефонни разговори, съобщава The New York Times, позовавайки се на неназовани представители на администрацията.

Харп е изоставила обичайното си бюро пред Овалния кабинет и се е настанила в помещението, което Тръмп използва и за лични занимания. Според източниците на вестника масата е затрупана с разпечатани новинарски статии и документи, които заемат по-голямата част от пространството, пише The Daily Beast.

Помощничката работи там, когато не е седнала зад бюрото на президента, отбелязва изданието. Засега не е ясно дали преместването е временно, или ще остане постоянно.

В началото на октомври Тръмп покани Харп на сцената по време на предизборен митинг и я определи като „тази перфектна личност".

Според изданието Тръмп продължава да разчита на ограничен кръг от доверени сътрудници, въпреки текучеството в екипа му през втория му мандат.

Връзката между Доналд Тръмп и Натали Харп датира от 2019 г., когато тя привлече вниманието му с разказа си за битката с рака на костите. Харп приписва на президента заслугата за достъпа си до експериментално лечение благодарение на закон, подписан от него през 2018 г. Тръмп я покани да говори на събитие на републиканците, а през 2020 г. тя се появи на националния конгрес на партията. По-късно Харп стана водеща в консервативната телевизия One America News Network, където защитаваше президента и повтаряше твърденията му за изборите през 2020 г. През 2022 г. тя се присъедини към екипа му.

С времето Харп се превърна в постоянен спътник на Тръмп, включително по време на предизборната му кампания и в Белия дом. Тя получи прозвището „човешкият принтер", защото го следва с преносим принтер и му предоставя разпечатки на новинарски публикации, съобщения и материали от социалните мрежи. Според The New York Times тя помага и за подготвянето на публикациите му в Truth Social, като понякога остава да работи с него до късно.

Близостта им предизвика спекулации за характера на отношенията им, но няма публично потвърждение за романтична връзка. Тръмп е описвал Харп пред свои сътрудници като човек, който никога няма да го изостави, докато самата тя го е наричала свой „пазител и защитник" в лични писма, цитирани от американски медии.