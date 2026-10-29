Откриха мъртви двама студенти, изчезнали по време на преход в планината в Колорадо

Двама студенти са открити мъртви, след като изчезнаха по време на преход в планините на Колорадо, съобщава местата полиция.

Спасители съобщиха, че във вторник са открили палатката на туристите, но не са намерили следи от самите тях, пише ABC.

Двамата, които бяха в неизвестност от миналата седмица, са открити мъртви в сряда следобед. Това съобщиха от офиса на шерифа в окръг Чафи (Chaffee County) в публикация в социалните мрежи рано сутринта в четвъртък.

Според информация от офиса на шерифа, 19-годишният Кейдън Мацуда и 20-годишният Джаксън Донлън са тръгнали на поход от кампуса на колежа „Колорадо Маунтин" в Ледвил в петък и не са се завърнали.

Двамата са открити мъртви „в котловина на планината Уест Апосъл (West Apostle Mountain) в окръг Чафи", посочват от офиса на шерифа. „Няма съмнения за престъпно деяние и няма да излагаме теории за случилото се, докато не бъде извършена аутопсия.", казаха властите.

От властите заявиха, че в понеделник са получили сигнал за изчезналите туристи от служители на колежа.

„Бяха разпитани близки и приятели, при което стана ясно, че Кейдън и Джаксън са планирали изкачване на връх Айс Маунтин, намиращ се в най-северната част на окръг Чафи", съобщиха властите.

Връх Айс Маунтин се намира югоизточно от Аспен, в Скалистите планини в Колорадо.

„Според приятели, Кейдън и Джаксън са планирали да се върнат от похода в събота, ако не се чувстват в безопасност. Ако пък продължат към връх Айс Маунтин, е трябвало да се върнат в неделя", отбелязват от офиса на шерифа. Близки до планинарите ги описват като „опитни туристи" и добавят, че те „би трябвало да са разполагали с подходящо облекло", съобщиха от офиса на шерифа.

Според властите в петък в района е валял дъжд, а в събота следобед е започнал снеговалеж.

От офиса на шерифа съобщиха, че екипи за издирване и спасяване са започнали операция по намирането на Мацуда и Донлон.

Криминалистичен анализ на телефоните на планинарите показва, че те не са били използвани в продължение на 48 часа, заявиха властите.

„Обхватът на мобилните мрежи в района е почти нулев, а е възможно и самите те да са изключили телефоните си, за да пестят батериите – което прави факта, че не са използвани 48 часа, по-малко тревожен", отбелязват от офиса на шерифа.

Във вторник властите съобщиха, че хеликоптер е забелязал обект в близост до езерото Ан (Lake Ann).

„Към мястото беше изпрате екип, който установи, че обектът е палатката на планинарите, срутила се под тежестта на снега", съобщиха от офиса на шерифа.

В съобщението се добавя: „Под палатката нямаше сняг, а наоколо не се виждаха следи – което отново подсказва, че всичко това е било там още преди да падне снегът. Вътре в палатката бяха открити спалните им чували, туристически котлон и дрехи, но Кейдън и Джаксън не бяха намерени."

От офиса на шерифа поясняват, че изкачването на Айс Маунтин „е технически много сложно и се препоръчва да се предприема само от много опитни планинари – и то при сухи условия".

По данни на властите в планината е натрупал сняг с дебелина от 30 до 60 см, а на места – до 90–120 см, вследствие на „свличане и навяване". Говорител на Colorado Mountain College заяви пред ABC News, че служителите и преподавателите оказват подкрепа на студентите, както и че „няколко преподаватели, които имат специализирана подготовка за придвижване в планина и спасителни дейности, са на терен и помагат в издирването".