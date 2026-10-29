Срути се Коминът на феите в Кападокия, двама са загинали (Видео)

Най-малко двама души загинаха днес в Кападокия, а няколко бяха ранени, когато историческият Комин на феите – една от най-известните забележителности на Турция – се срути.

Турските медии съобщават за няколко загинали и ранени, но точният брой на жертвите не е разкрит. Обстоятелствата, при които се е срутил коминът в Кападокия, остават неясни, а спасителни екипи и медицински звена са на мястото на инцидента, издирват оцелели под развалините и оказват първа помощ на ранените.

Губернаторът на Невшехир Хюсеин Кок заяви, че досега са открити две тела, поради "срутване на скали, причинено от свлачище". Транспортиран е бил един ранен човек до болницата за лечение. Операциите по търсене и спасяване продължават на мястото на инцидента.

Все още няма официално съобщение, но се смята, че проливните дъждове , които удариха Кападокия през последните дни, са допринесли за срутването на Комина.

Поради днешния национален празник в Турция мястото е било много оживено с туристи, но от сутринта условията са били лоши, с ветрове и проливен дъжд. Заради това не е имало полети с балони с горещ въздух.

Комините на феите са емблематични скални образувания в Кападокия, Турция, създадени в продължение на милиони години чрез вулканична дейност и природна ерозия.

💥 PERİBACASI ÇÖKTÜ! 📍Nevşehir Kapadokya Göreme Açık Hava Müzesi girişinde peribacası çöktü. Ölü ve yaralılar var... https://t.co/DYfc7yXcaq — Yerel Gündemi (@yerelgundemi) October 29, 2026